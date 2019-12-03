Вт, 3.12.2019
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Перегруженная машина на улицах Риги замечена не впервые

ФОТО: DTP_Latvia/Facebook. Artūrs Mazurs

Некоторое время назад мы сообщали об автомобиле, который был нагружен в два-три раза сильнее, чем это вообще предусматривалось, и перемещался по набережной 11 ноября.

Оказалась, что основательно перегруженная машина выезжала на улицы Риги уже не в первый раз. Это подтверждает фото читателя Артура Мазурса, присланное TVNET. На нем видно, что значительных инноваций в методах укрепления груза не произошло.

"В 2015 году сфотографировал ту же самую машину с похожим грузом, который, казалось, сейчас выпадет. Наверное, люди не меняют привычек, и нужно что-то делать до того, как произойдет происшествие, в котором пострадают люди", - пишет Артур

Перегруженная машина на Вантовом мосту

ФОТО: Artūrs Mazurs

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