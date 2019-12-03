Черный лед на дорогах: в ДТП за сутки погибли пять человек, еще 25 - пострадали

По сравнению с другими днями из-за выпавшего снега количество аварий в понедельник было больше. Только в Рижском районе произошло 78 ДТП.

Как сообщалось, в Мадонском крае в пруду был найден автомобиль с четырьмя утонувшими.

Водитель машины и сидевший рядом с ним в аварии выжили. Обоим мужчинам около 40 лет. Выжившие, выбравшись из машины и воды, искали помощь в ближайших домах.

Все произошло в 9 часов утра в волости Аронас - недалеко от Мадоны. Причины аварии в данный момент неизвестны. Есть вероятность, что, не справившись с управлением на скользкой дороге, микроавтобус, в котором находились семь человек, заехал в пруд и перевернулся.