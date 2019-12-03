Каминскис: самоуправления могут оспорить реформу в Конституционном суде

По его словам, количество недовольных планом реформы еще больше. Пока что до КС дошло только связанное с реформой заявление самоуправления Икшкильского края.

Каминскис не отрицал, что сейчас не все самоуправления могут себя финансировать, но он считает, что ситуацию можно изменить, улучшив модель финансирования самоуправлений.

"Мы знаем, что от сельского, лесного хозяйства практически не поступает денег в самоуправления. Это новая модель, которую нужно разработать. Вот куда нужно складывать деньги, а не в рекламные клипы [о территориальной реформе]", - сказал Каминскис.