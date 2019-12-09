Два года со смерти Малыгина: как чтят память великого бизнесмена?

Несмотря на семейные распри из-за раздела наследства, могила усопшего и его матери выполнена с достоинством, убедился TVNET.

Галерея: Могила Валерия и Миримеи Малыгиных

Напомним, Валерий Малыгин скончался 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. Похоронен он тоже в Юрмале, на кладбище в Асари.

Рядом с ним похоронена и его мать Миримея, скончавшаяся в октябре 2018 года - меньше, чем через год после смерти сына.

ФОТО: TVNET

Как сообщал журнал Privātā dzīve, старшая дочь Валерия Малыгина Ирина позаботилась о современном мемориальном ансамбле. Он выполнен из разных материалов - часть из полированного гранита, часть из стекла.

На могиле Малыгина выгрированы три слова, характеризовавшие предпринимателя - "Спокойствие. Терпение. Любовь". На русском языке эти слова написаны на памятнике, на латышском языке - на постаменте.

ФОТО: TVNET

Над могилой Валерия Малыгина также установлена стеклянная скульптура в виде волны. На ней выгравирована дата рождения и смерти предпринимателя, а также герб рода Малыгиных. Могила матери Валерия выполнена в похожей стилистике.

Отметим, что стеклянные памятники - новейшая тенденция в похоронной отрасли. Такие памятники не выглядят удручающими, напротив создавая эффект легкости.

По информации Privātā dzīve, одна такая скульптура стоит 1500-2500 евро.

ФОТО: TVNET

Примечательно, что не только на кладбище чтят память Малыгина. Весной этого года в качестве свидетельства высокой оценки и уважения к его вкладу, правление AO Olainfarm приняло решение о создании в помещениях предприятия особой памятной комнаты, носящей имя Малыгина.

Как рассказала TVNET представитель компании Иева Лапиня - Энните, правление Olainfarm выбрало признанного, качественного партнера - одну из крупнейших дизайн-студий в Латвии, которая на данный момент работает над разработкой стратегии выставки в память о Валерии. Выставка на постоянной основе будет размещена в помещениях предприятия, отметила Лапиня-Энните.

В то же время кабинет Валерия Малыгина, по информации Privātā dzīve, опечатан. Как отметила изданию представитель компании, в рабочем кабинете Валерия Малыгина находятся предметы, которые входят в наследство предпринимателя. Принимая во внимание, что оно еще не разделено, вещи просто находятся на хранении.

По информации СМИ, речь идет о ретро автомобиле, дорогих картинах, иконах и других редких предметах интерьера.

Справка. Главное наследие Малыгина - Olainfarm Последняя воля Валерия Малыгина запрещает наследницам - трем его дочерям - как минимум пять лет продавать акции Olainfarm. Крупнейший акционер Olainfarm - компания Olmafarm. Ее владелицы - три дочери Малыгина в равных долях. Еще каждой принадлежит по неполных 8% акций Olainfarm. Акционеры Olainfarm: SIA Olmafarm 42,46%

Дочь Ирина Малыгина (OU Olfim) 7,79%

Дочь Ника Савельева 7,79%

Мать младшей дочери Анны Эмилии - Сигне Балдере-Силдедзе 7,79%

Валерий Малыгин 3,5%

Другие акционеры 30,67% Nekā personīga

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