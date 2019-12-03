Несмотря на рабочий стаж: в Латвии минимальную пенсию получают более 20 000 человек

Средний стаж получателей минимальной пенсии составляет сейчас 21 год. Министерство благосостояния подготовило новые поправки о минимальной пенсии по старости, которые планирует рассмотреть правительство.

Минимальный размер пенсии зависит от накопленного страхового стажа, то есть к государственному пособию соцобеспечения применяется определенный коэффициент.

Размер минимальной пенсии составляет от 70 до 108 евро, для инвалидов - от 117 до 181 евро.

С будущего года решено не связывать минимальную пенсию с государственным пособием соцобеспечения и вместо этого ввести базу, которая в общем случае составит 80 евро, а для инвалидов детства - 122,69 евро.