"Как это талантливо!": Ксения Собчак оказалась в восторге от пародии на саму себя

Видео Шабельников разместил на своем YouTube-канале. Пародия так понравилась Ксении Анатольевне, что она поспешила им поделиться.

"Господи, как это талантливо! Браво! Выводим в топ!" - написала звезда.

Героем вымышленного интервью Собчак стал обычный школьник. Шабельников гиперболизировал и высмеял все попытки Ксении разговаривать с молодежью на их языке.

Подписчики блогера были поражены сходством со знаменитой телезвездой. Но были и такие, кто отметили, что им во время просмотра становится стыдно.

"Интонации, мимика - один в один!", "Улыбка "Собчак" - ювелирная работа. Один в один", "Шикарная пародия", "Ощущение будто Дэвида Линча посмотрел", "Мне было очень неприятно это смотреть", - писали фолловеры.

Ролик уже посмотрели свыше 2 миллионов человек.

Илья Шабельников - популярный интернет-блогер и актер из Новосибирска, который делает пародии на знаменитостей. Сам он это зовет"актёрским наблюдением". В своих пародиях блогер старается копировать грим, речь, интонации, манеры, жесты, мимику и другие особенности персонажа. На данный момент у Ильи более 30 пародий. Среди них есть такие звезды, как Оксимирон, Давидыч, Егор Крид, Тимати и другие.