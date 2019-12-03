Видео: Бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун

Бой Лопеса и Невеша завершился в первом раунде, когда оба бойца пошли в наступление и атаковали друг друга. 31-летний Невеш исполнил "двоечку", но на второй удар Лопес ответил зеркальным выпадом. Оба спортсмена отправились в нокдаун, но если 22-летний Лопес поднялся почти сразу, то Невеш остался в отключке.