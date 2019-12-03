Вт, 3.12.2019
Думайте о полете как о движении по дороге, только воздушной, где вместо шоссе воздух, тучки и облака. Иногда дорога ухабистая, от этого возникает ощущение тряски, но пилоты стараются обойти такие места. Марта, бортпроводница

Видео: Бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун

ФОТО: скриншот видео

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Эдер Лопес и Диего Невеш одновременно отправили друг друга в нокдаун на турнире промоушена ECE, который проходил в Португалии.

Бой Лопеса и Невеша завершился в первом раунде, когда оба бойца пошли в наступление и атаковали друг друга. 31-летний Невеш исполнил "двоечку", но на второй удар Лопес ответил зеркальным выпадом. Оба спортсмена отправились в нокдаун, но если 22-летний Лопес поднялся почти сразу, то Невеш остался в отключке.

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