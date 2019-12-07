Ученый заявил, что создал первых генетически модифицированных детей. Теперь они исчезли

"Вся эта загадка определенно не помогает приблизиться к пониманию происходящего", - прокомментировал профессор биоэтики Стэнфордского университета Уильям Херлбат.

Цзянькуй много раз говорил с Херлбатом, а перед научной конференцией в Гонконге выяснилось, что он использовал инструмент CRISPR для модификации эмбриональных генов и повышения их устойчивости к вирусу СПИДа.

Достижение, о котором Цзянькуй рассказал в эксклюзивных интервью The Associated Press, было сочтено ненужным с медицинской точки зрения и неэтичным из-за угрозы другим генам. Кроме того, изменения в генах могут быть позже переданы будущим поколениям.

С тех пор многие люди выступили за ограничения подобных исследований, но ответственные лица так и не могли решить, кто должен формулировать эти стандарты и как их успешно применять.

"Ничего не изменилось. Мне кажется, что мы еще дальше от процесса контроля, чем год назад", говорит генетик Университета Пенсильвании Киран Мусунур.

Вот, что известно о ситуации:

В последний раз Цзянькуя видели в начале января в Шэньчжэне на балконе квартиры в университете.

Он был уволен из университета, когда стало известно о его работе. В вестибюле здания были вооруженные охранники, поэтому можно подозревать, что профессор находился под домашним арестом.

Через несколько недель официальное информационное агентство Китая заявило, что следствие установило, что Цзянькуй действовал один и не делал этого ради славы. В любом случае он будет наказан за нарушение закона.

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После заявления изданию AP так и не удалось связаться с ученым. Пресс-секретарь Райан Ферел, которого нанял Цзянькуй, также отказался комментировать ситуацию, однако ранее заявил, что теперь его услуги оплачивает жена профессора, что может означать, что ученый больше не в состоянии делать это сам.

Херлбат, который контактировал с Цзянькуем в начале этого года, также отказался сообщить, когда он в последний раз связывался с ученым.

Кажется, проведенное Китаем расследование, подтвердило существование генетически модифицированных девочек-близнецов.

В отчете говорится, что близнецы и люди, вовлеченные во вторую беременность с модифицированными эмбрионами, будут наблюдаться в государственном медицинском учреждении.

О третьем младенце, который должен был родиться в конце лета от второй беременности, пока ничего неизвестно.

Оставшиеся генетически модифицированные эмбрионы и лабораторные записи Цзянькуя были конфискованы китайскими властями.

AP также сообщил о других ученых в Китае и США, которые были хорошо осведомлены о том, чем занимался профессор.

Ученые недавно обнаружили новые способы модификации генов, которые могут быть безопаснее, чем CRISPR.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года китайский генетик Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ. Ученый утверждает, что редактировал эмбрионы для семи пар, но только один случай завершился беременностью и родами.