Ученый заявил, что создал первых генетически модифицированных детей. Теперь они исчезли

Китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мир утверждением, что создал первых генетически модифицированных детей. Теперь, спустя год после его заявления, ученый и малыши буквально испарились.
"Вся эта загадка определенно не помогает приблизиться к пониманию происходящего", - прокомментировал профессор биоэтики Стэнфордского университета Уильям Херлбат.
Цзянькуй много раз говорил с Херлбатом, а перед научной конференцией в Гонконге выяснилось, что он использовал инструмент CRISPR для модификации эмбриональных генов и повышения их устойчивости к вирусу СПИДа.
Достижение, о котором Цзянькуй рассказал в эксклюзивных интервью The Associated Press, было сочтено ненужным с медицинской точки зрения и неэтичным из-за угрозы другим генам. Кроме того, изменения в генах могут быть позже переданы будущим поколениям.
С тех пор многие люди выступили за ограничения подобных исследований, но ответственные лица так и не могли решить, кто должен формулировать эти стандарты и как их успешно применять.
"Ничего не изменилось. Мне кажется, что мы еще дальше от процесса контроля, чем год назад", говорит генетик Университета Пенсильвании Киран Мусунур.
Вот, что известно о ситуации:
В последний раз Цзянькуя видели в начале января в Шэньчжэне на балконе квартиры в университете.
Он был уволен из университета, когда стало известно о его работе. В вестибюле здания были вооруженные охранники, поэтому можно подозревать, что профессор находился под домашним арестом.
Через несколько недель официальное информационное агентство Китая заявило, что следствие установило, что Цзянькуй действовал один и не делал этого ради славы. В любом случае он будет наказан за нарушение закона.
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После заявления изданию AP так и не удалось связаться с ученым. Пресс-секретарь Райан Ферел, которого нанял Цзянькуй, также отказался комментировать ситуацию, однако ранее заявил, что теперь его услуги оплачивает жена профессора, что может означать, что ученый больше не в состоянии делать это сам.
Херлбат, который контактировал с Цзянькуем в начале этого года, также отказался сообщить, когда он в последний раз связывался с ученым.
Кажется, проведенное Китаем расследование, подтвердило существование генетически модифицированных девочек-близнецов.
В отчете говорится, что близнецы и люди, вовлеченные во вторую беременность с модифицированными эмбрионами, будут наблюдаться в государственном медицинском учреждении.
О третьем младенце, который должен был родиться в конце лета от второй беременности, пока ничего неизвестно.
Оставшиеся генетически модифицированные эмбрионы и лабораторные записи Цзянькуя были конфискованы китайскими властями.
AP также сообщил о других ученых в Китае и США, которые были хорошо осведомлены о том, чем занимался профессор.
Ученые недавно обнаружили новые способы модификации генов, которые могут быть безопаснее, чем CRISPR.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года китайский генетик Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ. Ученый утверждает, что редактировал эмбрионы для семи пар, но только один случай завершился беременностью и родами.
В Китае запрещено клонирование человека, но прямого запрета на генетические изменения эмбрионов нет. Также ученый официально сообщил государству о своем исследовании, но сделал это позже, чем начал эксперимент.