Как наряжали праздничные елки раньше? Эволюция украшений от 50-х годов до наших дней
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Уже совсем скоро города охватят рождественские рынки елок, которые способны вызвать искру тепла в сердце даже самого хмурого прохожего. У каждой семьи свои традиции - одни вещают на елку все самое яркое, другие - только сделанные собственными руками игрушки.
Но как выглядели праздничные елки раньше? Портал House Beautiful собрал все метаморфозы, происходившие с тенденциями украшения главного символа Рождества, начиная с 50-х годов.