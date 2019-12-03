СМИ: Боб Хартли может продолжить работу в НХЛ

В данный момент в России находится генеральный менеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен, который уже встретился с Хартли. "Чемпионат" сообщает, что Бержевен с Хартли обсудили возможность возглавить "Монреаль". Об этом сообщает также бывший тафгай НХЛ Жорж Ларак.

Также сообщается, что Бержевен прибыл в Россию, чтобы встретиться с 19-летний защитником ЦСКА Александром Романовым, который в 2018 году был выбран на драфте во втором раунде под общим 38-м номером.

Бержевен также посетил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и СКА, который завершилась победой питерских армейцев со счётом 4:2.

59-летний Боб Хартли до этого в последний раз работал в НХЛ в сезоне-2015/2016, когда был тренером "Калгари Флэймз".