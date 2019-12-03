Видео: В США установлен рекорд по числу выброшенных на лёд плюшевых мишек

Болельщики команды "Херши Беарс", выступающей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), побили собственный мировой рекорд по числу выброшенных на лёд плюшевых мишек.
Сообщается, что после гола Кристиана Юоса на льду в общей сложности оказалось 45650 мягких игрушек. Арену очищали около часа.
Интересно, что прошлый рекорд в рамках ежегодной рождественской благотворительной акции Teddy bear toss также принадлежал фанатам "Херши Беарс" - в прошлом году они выбросили на лёд 34798 игрушек.
Teddy Bear Toss - это благотворительная акция, которая впервые была проведена в 1993 году. Именно с тех пор болельщики приносят на игры мягкие игрушки, которые выбрасывают на лёд после первой заброшенной хозяевами шайбы. Позднее игрушки разойдутся по местным благотворительным учреждениям и детским домам.
Ever wanted to know what 45,650 teddy bears looked like? 🐻@TheHersheyBears set ANOTHER world record on their Teddy Bear Toss night, collecting 45,650 stuffed animals that will go to various local charities. pic.twitter.com/bfvJfPXkZQ— AHL (@TheAHL) December 2, 2019