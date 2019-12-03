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  • Видео: В США установлен рекорд по числу выброшенных на лёд плюшевых мишек

Видео: В США установлен рекорд по числу выброшенных на лёд плюшевых мишек

Хоккеисты "Херши Беарс"

ФОТО: Hershey Bears/Facebook

Болельщики команды "Херши Беарс", выступающей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), побили собственный мировой рекорд по числу выброшенных на лёд плюшевых мишек.

Сообщается, что после гола Кристиана Юоса на льду в общей сложности оказалось 45650 мягких игрушек. ​Арену очищали около часа.

Интересно, что прошлый рекорд в рамках ежегодной рождественской благотворительной акции Teddy bear toss также принадлежал фанатам "Херши Беарс" - в прошлом году они выбросили на лёд 34798 игрушек.

Teddy Bear Toss - это благотворительная акция, которая впервые была проведена в 1993 году. Именно с тех пор болельщики приносят на игры мягкие игрушки, которые выбрасывают на лёд после первой заброшенной хозяевами шайбы. Позднее игрушки разойдутся по местным благотворительным учреждениям и детским домам.

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