Что нельзя делать в високосный год, который нас ждет. Особенно 29 февраля!

Поверья связывают високосный год со святым Касьяном, именины которого приходятся на 29 февраля. Этот святой пользуется дурной славой, и в народе его прозвали Касьяном Тяжелым, Скупым, Завистником. Считается, что бремя его дурных дел приходится как раз на високосный год, и в связи с этим в народе было сложено множество примет, предостережений и предупреждений. На всякий случай предлагаем ознакомиться с опасностями високосного года и узнать, что ни в коем случае нельзя делать в это время.

Приметы-предупреждения По примете, нельзя ничего начинать в високосный год - удачи не будет.

Говорить о своих планах - к их крушению.

Путешествия в високосный год могут обернуться неприятностями.

Еще одна примета гласит, что в високосный год грибов не собирают из-за того, что они вбирают в себя зло.

Собирать одежду "на смерть" - приближать беду.

В високосный год жениться - всю жизнь маяться.

Переезд в високосный год сулит проблемы. По примете, в новом жилье жизнь не заладится.

Менять работу - к убыткам.

Колядовать в високосный год - лихо призывать.

Гадания в високосный год также под запретом. По поверью, все худое сбудется, а доброе мимо пройдет.

Беременным нельзя волосы стричь, чтобы здоровье у детей не забирать.

Какие дела под запретом в високосный год

В високосный год в прежние времена старались ничего не строить и не ремонтировать. Дома, бани, сараи и хлева могли сгореть или разрушиться.

Ремонт в доме также старались отложить, считая, что потраченные усилия не принесут радости и обновление жилища будет недолговечным.

Тем, кто находится в безвыходном положении и не может отказаться от работ, важно начинать дела с Божьей помощью, а также не халтурить, чтобы потом не пришлось тратить силы и деньги на переделку созданного.

В високосный год не стоит торопиться с покупкой жилища, пусть и долгожданного, а также спонтанно переезжать. Такой запрет связан с тем, что

поспешные решения могут привести к проблемам. Лучше взвесить все плюсы и минусы, а также рассмотреть несколько вариантов, чтобы точно не прогадать.

В високосный год нежелательно кардинально менять имидж. Проблемы могут начаться на любом этапе, связанном с переменами. Новая прическа и окрашивание могут стать причиной заболевания волос, а операции ради красоты принесут лишь разочарования. В давние времена меняться внешне было нельзя, потому что удача могла попросту "не узнать" человека и пройти мимо.

Самый главный запрет связан именно с 29 февраля. В этот день лучше всего отказаться от нововведений, касающихся любой сферы жизни.

Не стоит планировать на это время операции, путешествия, переезды, бракосочетания и прочие дела, связанные с переменами.