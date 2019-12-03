Что нельзя делать в високосный год, который нас ждет. Особенно 29 февраля!

К високосному году во все времена относились с осторожностью, считая, что с прибавлением лишнего дня в жизнь приходят неприятности и беды. С високосным годом связано множество предостережений, которые указывают на то, чего лучше не делать, чтобы не привлекать в жизнь неприятности.
Поверья связывают високосный год со святым Касьяном, именины которого приходятся на 29 февраля. Этот святой пользуется дурной славой, и в народе его прозвали Касьяном Тяжелым, Скупым, Завистником. Считается, что бремя его дурных дел приходится как раз на високосный год, и в связи с этим в народе было сложено множество примет, предостережений и предупреждений. На всякий случай предлагаем ознакомиться с опасностями високосного года и узнать, что ни в коем случае нельзя делать в это время.
Приметы-предупреждения
- По примете, нельзя ничего начинать в високосный год - удачи не будет.
- Говорить о своих планах - к их крушению.
- Путешествия в високосный год могут обернуться неприятностями.
- Еще одна примета гласит, что в високосный год грибов не собирают из-за того, что они вбирают в себя зло.
- Собирать одежду "на смерть" - приближать беду.
- В високосный год жениться - всю жизнь маяться.
- Переезд в високосный год сулит проблемы. По примете, в новом жилье жизнь не заладится.
- Менять работу - к убыткам.
- Колядовать в високосный год - лихо призывать.
- Гадания в високосный год также под запретом. По поверью, все худое сбудется, а доброе мимо пройдет.
- Беременным нельзя волосы стричь, чтобы здоровье у детей не забирать.
Какие дела под запретом в високосный год
В високосный год в прежние времена старались ничего не строить и не ремонтировать. Дома, бани, сараи и хлева могли сгореть или разрушиться.
Ремонт в доме также старались отложить, считая, что потраченные усилия не принесут радости и обновление жилища будет недолговечным.
Тем, кто находится в безвыходном положении и не может отказаться от работ, важно начинать дела с Божьей помощью, а также не халтурить, чтобы потом не пришлось тратить силы и деньги на переделку созданного.
В високосный год не стоит торопиться с покупкой жилища, пусть и долгожданного, а также спонтанно переезжать. Такой запрет связан с тем, что
поспешные решения могут привести к проблемам. Лучше взвесить все плюсы и минусы, а также рассмотреть несколько вариантов, чтобы точно не прогадать.
В високосный год нежелательно кардинально менять имидж. Проблемы могут начаться на любом этапе, связанном с переменами. Новая прическа и окрашивание могут стать причиной заболевания волос, а операции ради красоты принесут лишь разочарования. В давние времена меняться внешне было нельзя, потому что удача могла попросту "не узнать" человека и пройти мимо.
Самый главный запрет связан именно с 29 февраля. В этот день лучше всего отказаться от нововведений, касающихся любой сферы жизни.
Не стоит планировать на это время операции, путешествия, переезды, бракосочетания и прочие дела, связанные с переменами.
29 февраля рекомендуется остаться дома, в кругу близких, и заняться чем-то приятным - просмотром любимого фильма, творчеством, отдыхом, собраться за настольной игрой.