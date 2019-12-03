VARAM на этой неделе решит, инициировать ли роспуск Рижской думы

По его словам, самоуправление уже второй раз не справилось с одной из своих автономных задач - обеспечением вывоза отходов, поэтому юридически основания для решения о роспуске имеются.

VARAM не питает надежд, что дума сможет выполнять свои обязанности и после 12 марта, до которого продлено чрезвычайное положение в сфере вывоза отходов, поэтому разрабатывает альтернативные решения.

Одним из вариантов может стать вмешательство министерства в работу самоуправления - будут выдвинуты четкие приоритеты по упорядочению ситуации. Второй вариант - введение временной администрации. Как пояснил Пуце, оба эти решения никак не связаны с роспуском думы, это другой юридический процесс.

На заседании правительства министр заявил, что до тех пор, пока он не сделал предупреждение думе о том, что она повторно не выполняет свои обязанности и ей грозит роспуск, никаких активных действий столичное самоуправление не предпринимало.

То есть в декабре могла бы наступить та же ситуация, что и в сентябре - отсутствие действующих договоров о вывозе мусора у жителей и предприятий, так как новые договоры заключила дума, но не рижане.

По словам Пуце, несмотря на письмо думы, в котором говорится о том, что в чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге больше нет необходимости, потому что дума договорилась с прежними поставщиками услуг, непонятно, на какой законной основе это происходит.

Согласно закону, операторы вывоза мусора могут оказывать услуги только на основании договоров с жильцами.