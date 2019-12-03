Государство больше не будет погашать кредиты для студентов за работу в определенных сферах

В октябре, когда правительство одобрило новую модель кредитования учебы в вузах, сообщалось, что новая система предусматривает в связи с рождением или усыновлением ребенка погашение 30% остатка студенческого кредита.

Также сохранится норма о погашении остатка кредита в случае смерти или инвалидности.

Что касается возможности продолжить погашение кредитов для студентов, которые после окончания вуза работают в государственных, муниципальных органах и в других установленных правительством сферах, этот вопрос должны будут рассмотреть правительство и Сейм.

Сегодня правительство поддержало разработанные Министерством образования и науки (МОН) поправки в правилам Кабинета министров о предоставлении, возврате и погашении кредитов на учебу и студенческих кредитов, которые предусматривают, что уже с этого года больше не будут погашаться кредиты за работу на определенных должностях и в определенных сферах.

До сих пор на частичное погашение кредита могли рассчитывать выпускники вузов, работающие в сфере образования, например, учителя общеобразовательных школ, воспитатели детских садов, работники социальной сферы, культуры, медики, сотрудники государственных учреждений, прокуратуры и судов.

В целях совершенствования системы кредитования обучения в вузах МОН осенью 2018 года сформировало рабочую группу, в которую вошли представители организаций студентов, госучреждений и финансовых структур.

В октябре правительство одобрило разработанный МОН законопроект о новой модели кредитования. МОН обещает, что она устранит отсутствие интереса кредитных учреждений выдавать такие кредиты, упростит административные процедуры, повысит доступность кредитов на обучение и студенческих кредитов. Учащиеся смогут выбрать для получения кредита одну из нескольких кредитных организаций.

Новая модель устанавливает потолок процентных ставок, который не должен превышать 3,5%. В среднем прогнозируется, что ставки по кредитам составят от 2,5% до 3%, при этом оформить кредит можно будет удаленно при помощи электронной подписи.