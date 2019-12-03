Вакансия мечты: тестировщик рождественских ярмарок и любитель глинтвейна

Если наслаждаться глинтвейном и красиво украшенными Рождественскими базарчиками является твоим призванием, к тому же ты сможешь получать 50 фунтов (около 59 евро) в час, тогда, возможно, тебе стоит поторопиться подать заявку на эту должность!

Онлайн-выставочная платформа ExpoCart ищет на работу "тестировщика рождественских ярмарок" среди представителей общественности, чтобы как минимум три раза в неделю посещать перед главным днём праздника различные зимние ярмарки в Англии. Например, в Бирмингеме и Эдинбурге.

Цель тестировщика - изучить, какие типы стендов присутствуют на ярмарках, какие вывески они используют, какие украшения, что продают, а также пробовать на вкус - как пряники, так и, конечно, глинтвейн и другие тёплые напитки.

Платформа ExpoCart готова платить счастливчику 50 фунтов (около 59 евро) в час за работу. Но не всё так просто - после каждого посещения базарчика нужно написать отчёт размером в 750 слов, а также приложить фотографии высокого качества.

Почему не нанимают профессионала? ExpoCart поясняет, что на таких мероприятиях очень важен взгляд со стороны. Нужно признать, что ярмарки лучше видят люди, которые их посещают, чтобы насладиться праздником и хорошо провести время.