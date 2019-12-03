Умерла одна из самых известных кошек в Сети

"Утром в воскресенье, 1 декабря 2019 года, мы лишились самой чистой, самой доброй и самой магической жизненной силы на нашей планете", - написал мужчина и добавил, что его любимица тихо умерла во сне.

Хозяин отметил, что Лил Баб оказала огромное влияние как на его собственную жизнь, так и на людей, которые поддерживали ее в борьбе с тяжелым недугом.

Кошка привлекла внимание к проблемам бездомных животных. Благодаря Лил Баб был создан "первый национальный фонд домашних животных с особыми потребностями".

Животное принимало участие в генетических и биологических исследованиях, а кроме того, кошка помогла собрать более 700 тысяч долларов, которые пошли на нужды животных.

"Она научила меня всему, что я знаю о настоящей любви, познакомила меня с женой Стейси, именно благодаря ей у нас есть прекрасные дети - Роско и Лула", - отметил Майк.

Напомним, кошечку с маленьким телом и огромными глазами нашли на улице в 2011 году, и вскоре она стала звездой соцсетей.