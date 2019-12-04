Ср, 4.12.2019
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  • Молодые латвийские бойцы муай-тай вернулись со своего первого чемпионата Европы с медалями

Молодые латвийские бойцы муай-тай вернулись со своего первого чемпионата Европы с медалями

ФОТО: Пресс-фото

Лавийская команда Galeev Team приняла участие на чемпионате Европы по таиландскому боксу Muay Thai. Официальная церемония открытия чемпионата Европы по муай-тай в Минске прошла 5 ноября. В столицу Республики Беларусь приехало более 500 участников из 24 стран Европы. Соревнования проводились в возрастных категориях: 12-13; 14-15; 16-17 и и взрослые спортсмены. 

Команда из Латвии в составе трех спортсменов -  Эдварда Берзиньша, Райвиса Наглиса и Арсения Николаева - показала достойный результат. 

Так, Райвис Наглис выступал в возрастной 14-15 лет. В полуфинале техническим нокаутом он  победил спортсмена из Франции, а в финале по очкам уступил опытному спортсмену из России  и стал серебряным призером.

ФОТО: Пресс-фото

Эдвард Берзиньш по жеребьевке попал в финал, где встретился со спортсменом из Беларуси. Поединок был зрелищный, каждый из спортсменов боролся за победу, и делал все возможное чтобы стать первым. В итоге с небольшим перевесом по очкам победил белорус. Эдвард стал серебренным призером чемпионата Европы. 

Арсений Николаев в ¼ встретился в ринге со спортсменом из Франции. В этот раз победа была за французом. Он выиграл все три раунда, затем в полуфинале победил белоруса а в финале спортсмена из России. 

В итоге, латвийская команда вернулась домой с двумя вторыми местами в копилке. 

ФОТО: Пресс-фото

"Если рассматривать тот факт, что мы первый раз поехали на чемпионат Европы и завоевали две серебряных медали, то результат весьма достойный.Учитывая, что на такой уровень соревнований съезжаются сильнейшие спортсмены со всей Европы", - заявил тренер команды Тимур Галеев.

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