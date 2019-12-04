Молодые латвийские бойцы муай-тай вернулись со своего первого чемпионата Европы с медалями

Команда из Латвии в составе трех спортсменов - Эдварда Берзиньша, Райвиса Наглиса и Арсения Николаева - показала достойный результат.

Так, Райвис Наглис выступал в возрастной 14-15 лет. В полуфинале техническим нокаутом он победил спортсмена из Франции, а в финале по очкам уступил опытному спортсмену из России и стал серебряным призером.

ФОТО: Пресс-фото

Эдвард Берзиньш по жеребьевке попал в финал, где встретился со спортсменом из Беларуси. Поединок был зрелищный, каждый из спортсменов боролся за победу, и делал все возможное чтобы стать первым. В итоге с небольшим перевесом по очкам победил белорус. Эдвард стал серебренным призером чемпионата Европы.

Арсений Николаев в ¼ встретился в ринге со спортсменом из Франции. В этот раз победа была за французом. Он выиграл все три раунда, затем в полуфинале победил белоруса а в финале спортсмена из России.

В итоге, латвийская команда вернулась домой с двумя вторыми местами в копилке.

ФОТО: Пресс-фото