Молодые латвийские бойцы муай-тай вернулись со своего первого чемпионата Европы с медалями

Лавийская команда Galeev Team приняла участие на чемпионате Европы по таиландскому боксу Muay Thai. Официальная церемония открытия чемпионата Европы по муай-тай в Минске прошла 5 ноября. В столицу Республики Беларусь приехало более 500 участников из 24 стран Европы. Соревнования проводились в возрастных категориях: 12-13; 14-15; 16-17 и и взрослые спортсмены.
Команда из Латвии в составе трех спортсменов - Эдварда Берзиньша, Райвиса Наглиса и Арсения Николаева - показала достойный результат.
Так, Райвис Наглис выступал в возрастной 14-15 лет. В полуфинале техническим нокаутом он победил спортсмена из Франции, а в финале по очкам уступил опытному спортсмену из России и стал серебряным призером.
Эдвард Берзиньш по жеребьевке попал в финал, где встретился со спортсменом из Беларуси. Поединок был зрелищный, каждый из спортсменов боролся за победу, и делал все возможное чтобы стать первым. В итоге с небольшим перевесом по очкам победил белорус. Эдвард стал серебренным призером чемпионата Европы.
Арсений Николаев в ¼ встретился в ринге со спортсменом из Франции. В этот раз победа была за французом. Он выиграл все три раунда, затем в полуфинале победил белоруса а в финале спортсмена из России.
В итоге, латвийская команда вернулась домой с двумя вторыми местами в копилке.
"Если рассматривать тот факт, что мы первый раз поехали на чемпионат Европы и завоевали две серебряных медали, то результат весьма достойный.Учитывая, что на такой уровень соревнований съезжаются сильнейшие спортсмены со всей Европы", - заявил тренер команды Тимур Галеев.