Минздрав хочет контролировать запасы лекарств в стране

Для улучшения контроля за запасами лекарств в стране, своевременного выявления рисков их нехватки и предотвращения их искусственной нехватки Министерство здравоохранения предлагает ввести обязательную систему электронного учета запасов медикаментов в оптовых компаниях, сообщили в министерстве.
Также предложения Минздрава предусматривают, что аптеки смогут подавать свои запросы оптовым фирмам только в электронном виде, предоставляя информацию Государственному агентству лекарств.
Министерство планирует контролировать также вывоз лекарств в другие страны, ограничив для оптовых фирм возможности экспорта компенсируемых медикаментов на время, если возникает риск их нехватки. Министерство отмечает, что подобный порядок существует и в других странах ЕС.
Министерство планирует упростить распространение незарегистрированных лекарств в случаях, когда соответствующих зарегистрированных лекарств нет или они не доступны. Так пациентам будет обеспечена лучшая доступность медикаментов в нестандартных ситуациях.
Обосновывая необходимость изменений, Минздрав напоминает о выводах Совета по конкуренции о том, что система заказа лекарств у оптовых фирм непрозрачна.
В связи с этим на рынке лекарств в Латвии существует высокий риск того, что конкретные препараты, которые имеются у оптовых фирм, поставляются только определенным аптекам или аптечным сетям, лишая другие аптеки возможностей заказать их. В результате возможности пациентов их приобрести затруднены.
Минздрав подготовил соответствующие изменения к правилам распространения и контроля качества лекарств, которые в четверг на заседании госсекретарей планируется передать на согласование.