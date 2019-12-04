Минздрав хочет контролировать запасы лекарств в стране

Также предложения Минздрава предусматривают, что аптеки смогут подавать свои запросы оптовым фирмам только в электронном виде, предоставляя информацию Государственному агентству лекарств.

Министерство планирует контролировать также вывоз лекарств в другие страны, ограничив для оптовых фирм возможности экспорта компенсируемых медикаментов на время, если возникает риск их нехватки. Министерство отмечает, что подобный порядок существует и в других странах ЕС.

Министерство планирует упростить распространение незарегистрированных лекарств в случаях, когда соответствующих зарегистрированных лекарств нет или они не доступны. Так пациентам будет обеспечена лучшая доступность медикаментов в нестандартных ситуациях.

Обосновывая необходимость изменений, Минздрав напоминает о выводах Совета по конкуренции о том, что система заказа лекарств у оптовых фирм непрозрачна.

В связи с этим на рынке лекарств в Латвии существует высокий риск того, что конкретные препараты, которые имеются у оптовых фирм, поставляются только определенным аптекам или аптечным сетям, лишая другие аптеки возможностей заказать их. В результате возможности пациентов их приобрести затруднены.