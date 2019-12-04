В Даугавпилсе констатировали машину с шинами, которые уже даже не шины

В правилах дорожного движения указано, что с 1 октября на автомобили можно устанавливать зимнюю резину с шипами, а с 1 декабря все автомобили обязательно должны быть оборудованы зимними шинами.
Однако до некоторых автоводителей по им известной причине эта информация, очевидно, не дошла, так как в ходе проверок, которые происходят по всей стране, регулярно обнаруживаются машины с несоответствующими - задуманными для летнего сезона - шинами, или же зимними шинами, которые не соответствуют нормативам.
Бывают даже случаи, когда человек участвует в дорожном движении на автомобиле, на котором установлены не только критически изношенные зимние шины, но и летние шины практически без протектора, как было констатировано в одной из проверок в понедельник в Даугавпилсе.
Фотографии этих шин в своем профиле Facebook опубликовала Дирекция безопасности дорожного движения.