В Даугавпилсе констатировали машину с шинами, которые уже даже не шины

Однако до некоторых автоводителей по им известной причине эта информация, очевидно, не дошла, так как в ходе проверок, которые происходят по всей стране, регулярно обнаруживаются машины с несоответствующими - задуманными для летнего сезона - шинами, или же зимними шинами, которые не соответствуют нормативам.

Бывают даже случаи, когда человек участвует в дорожном движении на автомобиле, на котором установлены не только критически изношенные зимние шины, но и летние шины практически без протектора, как было констатировано в одной из проверок в понедельник в Даугавпилсе.