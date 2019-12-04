Кучеров принёс своей команде победу и обогнал Павла Буре

Российский хоккеист клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров принёс победу своей команде над "Нэшвилл Предаторс".
Матч между командами завершился в овертайме со счётом 3:2 в пользу "Тампы". В этой игре российский нападающий отметился двумя набранными очками. Помимо заброшенной шайбы, на счету Кучерова результативная передача.
Kuuuuuuuch ⚡️ Is Nikita Kucherov (@86Kucherov) getting your vote for the #NHLAllStar Game?— NHL (@NHL) December 3, 2019
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После этой игры на счету Кучерова стало 492 набранных очка в НХЛ и он обогнал Алексея Яшина, выйдя на седьмое место среди россиян по очкам за 7 сезонов со старта карьеры в НХЛ. Кроме того, Кучеров обогнал Павла Буре по победным голам среди россиян за первые семь сезонов в НХЛ (32 гола).
Также добавим, что Кучеров укрепился на четвёртой строчке в списке лучших бомбардирова "Тампы". Отметим, что самый ценный хоккеист прошлого сезона Никита Кучеров в этом сезоне ещё не забивал победных голов в текущем регулярном чемпионате.