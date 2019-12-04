Кучеров принёс своей команде победу и обогнал Павла Буре

Матч между командами завершился в овертайме со счётом 3:2 в пользу "Тампы". В этой игре российский нападающий отметился двумя набранными очками. Помимо заброшенной шайбы, на счету Кучерова результативная передача.

После этой игры на счету Кучерова стало 492 набранных очка в НХЛ и он обогнал Алексея Яшина, выйдя на седьмое место среди россиян по очкам за 7 сезонов со старта карьеры в НХЛ. Кроме того, Кучеров обогнал Павла Буре по победным голам среди россиян за первые семь сезонов в НХЛ (32 гола).