Ср, 4.12.2019
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Кучеров принёс своей команде победу и обогнал Павла Буре

Никита Кучеров

ФОТО: AP/LETA

Российский хоккеист клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров принёс победу своей команде над "Нэшвилл Предаторс".

Матч между командами завершился в овертайме со счётом 3:2 в пользу "Тампы". В этой игре российский нападающий отметился двумя набранными очками. Помимо заброшенной шайбы, на счету Кучерова результативная передача.

После этой игры на счету Кучерова стало 492 набранных очка в НХЛ и он обогнал Алексея Яшина, выйдя на седьмое место среди россиян по очкам за 7 сезонов со старта карьеры в НХЛ. Кроме того, Кучеров обогнал Павла Буре по победным голам среди россиян за первые семь сезонов в НХЛ (32 гола).

Также добавим, что Кучеров укрепился на четвёртой строчке в списке лучших бомбардирова "Тампы". Отметим, что самый ценный хоккеист прошлого сезона Никита Кучеров в этом сезоне ещё не забивал победных голов в текущем регулярном чемпионате.

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