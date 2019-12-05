"Мне пришлось уехать из своей квартиры": интервью с настоящей Людмилой Игнатенко из "Чернобыля"
Журналисты BBC выпустили откровенный рассказ о том, как выход нашумевшего сериала HBO "Чернобыль" изменил жизнь прототипа одной из главных его героинь – Людмилы Игнатенко.
Напомним, мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал самым рейтинговым сериалом по версии пользователей сайта IMDB.
Одна из сюжетных линий сериала посвящена истории Людмилы Игнатенко, жены пожарного Василия, который одним из первых приехал на место аварии и получил смертельную дозу радиации. В сериале показано, как жена до последнего была рядом с мужем, несмотря на запреты и угрозы для здоровья их будущего ребенка.
Реакция Людмилы на сериал
"Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно.
Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? Мол, так и так, мы снимаем фильм про тебя и твоего мужа", - начинает свой рассказ Людмила об ощущениях после выхода сериала.
По ее словам, после сериала начались атаки на ее квартиру - дошло до того, что журналисты подставляли ногу в двери, чтобы записать интервью.
"Но о чем говорить, если я о фильме абсолютно ничего не знала? Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм", - признается она.
"Я была настолько убита, разбита, у меня не было секунды свободной, были звонки за звонками.
Мне пришлось поехать вон из своей квартиры в Киеве из-за того, что меня лишили покоя", - описала Людмила свою жизнь, став "знаменитой".
С лета 2019 года она живет с мамой за городом.
Воспоминания о Припяти
В рамках видеоинтервью Людмила вспомнила свою молодость и знакомство с будущим мужем:
"Мне дали поощрительное направление в Припять, за хорошую учебу. Я считала, что я попала в рай - был очень красивый город. (...) Много деток на каждом шагу, было приятно гулять, город утопал в зелени", - рассказала она.
Знакомство с мужем было простым:
"Мы были у друзей в общежитии, пили чай, и Вася забегает - он шустряк: "Тра-та-та", а я говорю: "Что это за трындычиха?" Он отвечает: "Смотри, чтобы это трандычиха не стала твоим мужем". Так мы стали встречаться", - поделилась Людмила.
Она отметила, что горожане понимали, что Припять - город особенный, под контролем, высшей категории, но никто не думал, что он может стать экологической катастрофой.
"Пусть будет атом рабочим, а не солдатом", - писалось на домах. Это был лозунгом в Припяти, подчеркнула Людмила.
Жизнь после катастрофы
"Авария произошла 26-го, а 28-го уже был ажиотаж и объявлена эвакуация. Тогда мы уже поняли, что это уже проблема, что это уже действительно катастрофа. Когда я приехала к Васе в Москву, тогда я стала вникать более менее, что это такое", - вспоминает Людмила.
"Почему я сидела у своего мужа, зная, что я беременна? А как я могла покинуть его?
Я считала, что мой ребенок защищен внутри меня. Мы были не осведомлены, что такое радиация, что такое страшная экология. (..)
Сказали, поражена нервная система. Я подумала, ну подумаешь, будет нервный... ну волосы повыпадали. Мы смеялись и шутили, что не надо шампуня, будем платочком вытирать голову.
У нас и в мыслях не было, что все идет к концу", - искренне произнесла Людмила Игнатенко.
"Мне настолько было больно смотреть, столько много неправильных, несправедливых кадров в фильме.
Показали, что Вася кричит, истерит, а у меня Вася был настолько терпелив, взвешен, спокоен, нет, у него не было истерики", - отметила она.
"Был парад на 1 мая, Васе было очень тяжело, плохо, он лежал в отдельной барокамере. Он сказал подойти к окну, сейчас будет салют, открывай окно.
И я открыла, а он встал и из-под подушки вытягивает три гвоздички. Это были наши последние цветы, которые он подарил мне", - трогательно рассказала Людмила.
Она также призналась, что после похорон родители привезли ее домой, где она поняла, что это все.
"Я спала трое суток, не просыпаясь. Мне не хотелось жить", - честно созналась она.
"Дети - это смысл жизни"
В результате катастрофы Людмила потеряла не только мужа, но и ребенка. Она поделилась, что на нового ребенка решилась спустя четыре года. Это была ее сознательная цель - она понимала, что если будет ребенок - будет жизнь, смысл жизни.
Как написали "книгу жизни" и сняли по ней сериал
Источником для сюжетной линии Людмилы и Василия Игнатенко в сериале "Чернобыль" стала книга Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва".
Людмила Игнатенко рассказала, что Алексеевич была знакомой родителей Василия, и она очень хотела написать книгу.
"Ну я согласилась, не могла отказать родителям. Книгу я читала, конечно, я была не согласна, но Алекссевич сказала, что это художественная книга", - отметила Людмила.
Она уже давно не обращает внимание на комментарии и мнение общественности:
"Знаете, жизнь - такая быстротечная, уже не обращаешь внимания, что тебе говорят, пишут, потому что нет на это времени.
Два года назад звонили из Москвы, представитель HBO сказала, что будет сниматься фильм о Чернобыле, спросила, могу ли быть консультантом. Звонила несколько раз, спрашивала по телефону и все, и конец на том. Потом она пропала, и никто не звонил и не писал. Когда фильм был снят, я тогда узнала, что я - главная героиня. Потом быдло очень много звонков из Москвы, но я трубку не брала. Все журналисты, все медиа перекручивают мою жизнь, мою историю", - поделилась Людмила.
На частый вопрос, что бы она хотела поменять в своей жизни, она честно отвечает:
"Я бы ничего не меняла. Сейчас со временем понимаешь, насколько это все было светлое, первое, твое и больше ничье".
Видео: Настоящая Людмила из "Чернобыля", первое интервью после выхода сериала