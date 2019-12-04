Калниньш: Я согласился на минимальный контракт с рижским "Динамо"

Уже второй сезон Калниньш представляет сильный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Финляндии - "Йокерит", но до этого он провёл два сезона в рижском "Динамо". Сейчас же 27-летний вратарь пережил стремительный подъём в своей карьере. Ещё неполных четыре года назад он играл в Венгрии - не самой хоккейной стране.

В интервью порталу Sport24 хоккеист рассказал о проведённом времени в рижском "Динамо".

"Тогда в клубе была не очень хорошая финансовая ситуация. Они больше не могли себе позволить Микаэля Телльквиста (шведский вратарь). Якуб Седлачек (чешский вратарь) и Телльквист вдвоём занимали слишком большую часть бюджета", - сказал Калниньш.

"Я согласился на минимальный контракт. Хотел попробовать. Получилось весьма неплохо.", - продолжил латвийский вратарь.

По договору с рижским "Динамо" Калниньш должен был играть один матч из пяти-семи, но в итоге он стал основным вратарём команды.

ФОТО: Ieva Makare/LETA

"Я даже и не думал, что смогу стать первым номером. Но команда начала сезон не очень хорошо. Я не играл первые несколько матчей, потом меня поставили, кажется, на матч против "Металлург" из Новокузнецка. Мы победили", - вспоминает Калниньш.

"Тренеры доверились мне, увидели, что я могу играть. Во второй половине сезона я уже играл чаще", - добавил вратарь.

В этом сезоне Калниньш в составе "Йокерита" принял участие в 24 играх, в которых ему удалось одержать 15 побед, пропуская в среднем 1,91 шайбу и отразить 93,0% бросков противников.

Латвийский вратарь уверенно опередил опытного финского хоккеиста Антти Ниеми, который в 10 матчах одержал лишь одну победу, в среднем за матч пропуская 3,48 шайб.

36-летний Ниеми в 2010-м году выиграл Кубок Стэнли, представляя клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Блэкхокс" из Чикаго. Ещё в прошлом сезоне он принял участие в 17 играх в составе сильнейшей хоккейной лиги мира.

Отметим, что Калниньш в марте этого года в видео-интервью в студии TVNET поделился, что в его договоре с "Йокерит" присутствует пункт о том, что финский клуб после завершения сезона не в праве ограничивать хоккеиста, если тот решит перебраться в Северную Америку.