Россиянин поставил в лесу столбы и провел иностранцев "через границу в Финляндию"

Необычный случай мошенничества был зафиксирован в России недалеко от границы с Финляндией - в Выборгском районе Ленобласти мужчина собственноручно изготовил и установил в лесу пограничные столбы, провел мимо них четверых уроженцев Южной Азии и пытался убедить, что перевел их через границу России и Евросоюза, сообщает "Интерфакс".