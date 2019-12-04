Россиянин поставил в лесу столбы и провел иностранцев "через границу в Финляндию"

Необычный случай мошенничества был зафиксирован в России недалеко от границы с Финляндией - в Выборгском районе Ленобласти мужчина собственноручно изготовил и установил в лесу пограничные столбы, провел мимо них четверых уроженцев Южной Азии и пытался убедить, что перевел их через границу России и Евросоюза, сообщает "Интерфакс".
За пересечение границы РФ и Финляндии выходцы из Южной Азии заплатили злоумышленнику более десяти тысяч евро.
Как иностранцев, так и сопровождавшего их россиянина задержали пограничники.
Как оказалось, мужчина сам изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.
Сначала он вел их по дорогам общего пользования, потом по проселочным, а затем вокруг одного из озер Выборгского района. Лишь спустя пару часов мигранты пришли в лес к месту назначения — "российско-финляндской границе".
Иностранцам назначены административные штрафы, они будут выдворены за пределы России. Проводнику же грозит возбуждение уголовного дела в связи с мошенничеством.