"Газпром" пустит с молотка акции латвийского газового оператора

Российская компания "Газпром" в предпоследний день уходящего года проведет аукцион по продаже 34,09911% акций Conexus Baltic Grid, сообщила российская компания.
Заявки принимаются до 26 декабря, а 30 декабря пройдут торги на электронной торговой площадке "Газпромбанка" (MOEX: GZPR).
Торги начнутся с отметки 79 млн евро, минимальная цена ограничена 70 млн евро.
Шаг понижения цены - 1 млн евро, шаг повышения цены - 500 тысяч евро.
Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid был учрежден в декабре 2016 года в результате реорганизации компании Latvijas gāze.
В уставном капитале Conexus 34,1% в настоящее время принадлежат "Газпрому", 29,06% - фонду Marguerite Gas I. Государственная компания Augstsprieguma tikls, оператор системы электропередачи, владеет 34,36% (акции были куплены у Itera Latvija - 16,05% и немецкой Uniper Ruhrgas International GmbH - 18,31%).