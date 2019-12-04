"Газпром" пустит с молотка акции латвийского газового оператора

Заявки принимаются до 26 декабря, а 30 декабря пройдут торги на электронной торговой площадке "Газпромбанка" (MOEX: GZPR).

Торги начнутся с отметки 79 млн евро, минимальная цена ограничена 70 млн евро.

Шаг понижения цены - 1 млн евро, шаг повышения цены - 500 тысяч евро.

Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid был учрежден в декабре 2016 года в результате реорганизации компании Latvijas gāze.