Наряд дня: королева Летиция в черном с золотом и с новой прической

Испанская королевская чета на днях посетила церемонию вручения наград Francisco Cerecedo в отеле Palace в Мадриде.

Для этого мероприятия 47-летняя королева Летиция выбрала темное платье длины миди с золотой цветочной аппликацией, которое дополнили клатч и черные босоножки тоже с золотыми элементами, а также серьги в виде цветов.