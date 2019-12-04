Наряд дня: королева Летиция в черном с золотом и с новой прической
Королева Испании Летиция, которая вдохновляет своими стильными образами модниц по всему миру, сменила имидж - ее волосы стали намного короче, что сделало обворожительную брюнетку еще более женственной и элегантной.
Испанская королевская чета на днях посетила церемонию вручения наград Francisco Cerecedo в отеле Palace в Мадриде.
Для этого мероприятия 47-летняя королева Летиция выбрала темное платье длины миди с золотой цветочной аппликацией, которое дополнили клатч и черные босоножки тоже с золотыми элементами, а также серьги в виде цветов.