Ср, 4.12.2019
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Наряд дня: королева Летиция в черном с золотом и с новой прической
Роскошный выход!

ФОТО: SIPA/Scanpix

Королева Испании Летиция, которая вдохновляет своими стильными образами модниц по всему миру, сменила имидж - ее волосы стали намного короче, что сделало обворожительную брюнетку еще более женственной и элегантной.

Испанская королевская чета на днях посетила церемонию вручения наград Francisco Cerecedo в отеле Palace в Мадриде.

Для этого мероприятия 47-летняя королева Летиция выбрала темное платье длины миди с золотой цветочной аппликацией, которое дополнили клатч и черные босоножки тоже с золотыми элементами, а также серьги в виде цветов.

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

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