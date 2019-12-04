Авангард против классики: Мелания прибыла на чай к Камилле в вызывающем аутфите за 5500 евро
Если британская королевская семья приглашает на чай, отказ является величайшим признаком непристойности. А как насчет выбора одежды?
Правило этикета номер один при поездке в гости - быть вежливым и выбирать костюм, соответствующий ситуации, "не быть невестой на свадьбе другой невесты".
Первая леди США Мелания Трамп, прибыла на чай к принцу Чарльзу и его супруге Камилле в ярко-желтом пальто Valentino, которое дополнили контрастируюющие с ним платье и туфли цвета фуксии.
В свою очередь, хозяйка дома была одета в красное платье и темный жакет классического кроя.
Как считаете, Мелания не обидела герцогиню Камиллу своим вызывающим аутфитом?