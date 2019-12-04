В Одни Ворота: Максим Кривунец о развитии футбола в Латвии и Лиге Конфедераций
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске: Интервью с Максимом Кривунцом - председателем правления латвийской футбольной "Вирслиги".
- Мы обсудили прошедший футбольный сезон. Максим рассказал, что удалось улучшить, какие предпринять шаги в сторону развития футбола в Латвии, также мы обсудили атмосферу на стадионах "Вирслиги", планы по телевизионным трансляциям в следующем году. Много обсуждали то, как важна статистика матчей: профили игроков чемпионата и их игровые показатели.
- Обсудили, как обстоят дела у других балтийских лиг. Максим поделился наблюдениями за эстонским и литовским футболом и тем, какие выводы можно сделать, наблюдая за развитием футбола у соседей.
- Этим летом у латвийских клубов были отличные шансы на прохождение в еврокубки. Узнайте, как это отразилось на настроении команд "Вирслиги".
А так же:
- В следующем сезоне "Вирслига" вырастет с 9 до 10 команд - к девятке прошлогодних участников присоединится команда из Тукумса.
- Скоро под эгидой УЕФА стартует новый еврокубковый турнир - Лига Конфедераций. Обсудим перспективы латвийский команд и шансы на попадание в этот турнир, а также то, насколько он будет интересным и зрелищным.