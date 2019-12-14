Как пережить Рождество без стресса

Нередко после того, как кто-нибудь из семьи или коллектива начинает этот разговор, все чувствуют облегчение, потому что это важные вопросы, которые на самом деле можно решить множеством разных способов. Однако нужно быть готовыми к тому, что мнения могут быть радикально противоположными и, например, бабушка может не понять стремление отказаться от преподнесения подарков. Важно, чтобы условия не навязывались и было достигнуто единое понимание.

Варианты могут быть разными - от соглашения о "допустимой" цене подарка, собственноручном изготовлении или презентах только детям до организации лотереи.

4. Разделите обязанности

Рождество не всегда является одинаково волнующим событием для всех членов семьи. Нередко именно женщины, взявшие на себя роль хозяйки дома, пытаются успеть все и всех порадовать. Рождественских ритуалов так много, что в них могут принимать участие все. Попросите других членов семьи подключиться еще на процессе подготовки и разделите обязанности.

Например, почему бы не доверить покупку подарков, их изготовление и оформление также подросткам или дедушкам и бабушкам, у которых больше свободного времени?

Кроме того, если дети не только получат подарки, но и примут участие в их подготовке и вручении, это станет возможностью показать им, что иногда не так важен сам подарок и его материальная ценность, как вложенные в него забота, труд и любовь.

5. Добейтесь перед праздником согласия в семье

Еще одна очень частая причина предпраздничного стресса - это конфликтные ситуации в семье. В будни, когда мы сравнительно мало времени проводим вместе, мы нередко умело избегаем ссор, однако в выходные придется разговаривать, сотрудничать, проводить время вместе. Это, конечно же, может спровоцировать стресс и конфликтные ситуации, которые часто нельзя и даже не надо разрешать в праздничные дни.

Поэтому Марите Бите рекомендует, во-первых, подготовить активную и интересную праздничную программу, спланировать, как вы проведете эти дни.

Это могут быть различные игры, посещение концертов и других мероприятий. Нередко именно маленькие дети становятся теми, кто побуждает родителей вспомнить старинные семейные традиции, вместе выйти на прогулку в лес, стрясти снег с елочек и иным способом провести время. Во-вторых, на празднике важно создать атмосферу, полную уважения, осознавая, что у каждого члена семьи могут быть разные желания и потребности.

Не всегда самое важное в том, чтобы реализовать свои намерения и "победить" со своим планом - внимание и время следует уделить всем присутствующим.

Позвольте детям беззаботно смеяться, попробуйте и похвалите вкусное блюдо, приготовленное бабушкой, выслушайте или даже вдохновите деда или какого-нибудь члена семьи, находящегося в подавленном настроении, рассказать о рождественских подарках и традициях из своего детства.

6. Введите ритуалы

Ритуалы и традиции создают покой как в будни, так и в праздники. Чем яснее и лучше ритуалы, тем больше мы себя чувствуем спокойными и довольными происходящим. В детстве у многих из нас в семье были ритуалы, которые мы нередко отбрасываем, создавая свои собственные семьи. В момент, когда в семье снова появляются маленькие дети, родители часто чувствуют, что традиции необходимы - они помогают в организации праздника и распределении обязанностей.

Ритуалы и ясный план позволяют в более легкой форме рассказать детям, что будет происходить, а также помогут чувствовать себя более уверенно людям старшего поколения,