Как пережить Рождество без стресса
Рождество - это не только один из самых долгожданных праздников в году. Для многих из нас он ассоциируется со спешкой и стрессом. Как пережить Рождество без стресса? Психотерапевт центра семейной психологии Līna Марите Бите дает шесть советов, которые помогут уменьшить спешку, беспокойство и испытать радость от праздника.
1. Подумайте, как именно вы хотите отмечать праздник
Ни с одним другим праздником не связано так много ожиданий, стереотипов и представлений, как с Рождеством. Средства массовой информации, компании, семья год от года напоминают, что мы должны делать и как себя чувствовать на Рождество. Выпечка пипаркукас, семейный ужин, подарки или отказ от них, елка, декорации, концерты, стихи, поздравления, и при всем этом мы должны быть радостными. Однако наши желания и ощущения могут не совпадать с этими представлениями.
По словам психотерапевта, чтобы почувствовать на праздник настоящую радость, нужно понять, какие из множества праздничных ритуалов и традиций нам нравятся и что именно мы можем и хотим пережить в этом году.
Кроме того, не всегда праздник возможен в том виде, к которому мы привыкли и ожидаем. Однако в любой ситуации можно найти решение, если принять ситуацию и обдумать, что мы можем сделать сами. Каким образом мы можем создать праздничное настроение? Что будем делать на праздник, если семья не собирается вместе? Как мы примем эти обстоятельства и поздравим дорогих для нас людей?
Может быть, мы можем организовать свое индивидуальное Рождество и купить подарок сами себе, или, наоборот, развеять одиночество друга или коллеги?
2. Развивайте умение готовиться к празднику
Замечали ли вы, что часть людей действительно наслаждаются Рождеством и праздничной суетой? Вероятно, они относятся к тем людям, которые и в обычной жизни умело планируют выходные, отпуск и другие праздники. Они научились управлять стрессом и планировать праздники, справляться с кучами грязного белья и непослушными детьми. Каждый из нас способен научиться лучше планировать как будни, так и праздники. Не случайно как в фольклоре, так и в христианстве исторически подчеркивается этот период подготовки. Это важный этап для того, чтобы праздник вообще состоялся, чтобы он был полон радости, а не стресса.
Большинство людей откладывают покупку подарков и других необходимых для праздника вещей до последнего момента.
Чтобы уменьшить предпраздничный стресс, рекомендуется начинать готовить необходимое заранее. Это позволяет более продуманно, а значит, и дешево все купить и планировать другие занятия.
3. Договоритесь о ритуале дарения
Нередко именно выбор и приобретение подарков создают одно из самых больших беспокойств. У каждого из нас есть более или менее широкий круг людей, которых мы хотели бы порадовать - семья, друзья, коллеги, учителя и многие другие. Нужны ли им подарки и какие именно будут подходящими? Поздравят ли и они нас, и что они нам подарят? Не будет ли мой подарок слишком маленьким или, наоборот, слишком большим?
Психотерапевт Марите Бите советует задать эти вопросы окружающим людям и договориться между собой о способе, приемлемом для всех.
Нередко после того, как кто-нибудь из семьи или коллектива начинает этот разговор, все чувствуют облегчение, потому что это важные вопросы, которые на самом деле можно решить множеством разных способов. Однако нужно быть готовыми к тому, что мнения могут быть радикально противоположными и, например, бабушка может не понять стремление отказаться от преподнесения подарков. Важно, чтобы условия не навязывались и было достигнуто единое понимание.
Варианты могут быть разными - от соглашения о "допустимой" цене подарка, собственноручном изготовлении или презентах только детям до организации лотереи.
4. Разделите обязанности
Рождество не всегда является одинаково волнующим событием для всех членов семьи. Нередко именно женщины, взявшие на себя роль хозяйки дома, пытаются успеть все и всех порадовать. Рождественских ритуалов так много, что в них могут принимать участие все. Попросите других членов семьи подключиться еще на процессе подготовки и разделите обязанности.
Например, почему бы не доверить покупку подарков, их изготовление и оформление также подросткам или дедушкам и бабушкам, у которых больше свободного времени?
Кроме того, если дети не только получат подарки, но и примут участие в их подготовке и вручении, это станет возможностью показать им, что иногда не так важен сам подарок и его материальная ценность, как вложенные в него забота, труд и любовь.
5. Добейтесь перед праздником согласия в семье
Еще одна очень частая причина предпраздничного стресса - это конфликтные ситуации в семье. В будни, когда мы сравнительно мало времени проводим вместе, мы нередко умело избегаем ссор, однако в выходные придется разговаривать, сотрудничать, проводить время вместе. Это, конечно же, может спровоцировать стресс и конфликтные ситуации, которые часто нельзя и даже не надо разрешать в праздничные дни.
Поэтому Марите Бите рекомендует, во-первых, подготовить активную и интересную праздничную программу, спланировать, как вы проведете эти дни.
Это могут быть различные игры, посещение концертов и других мероприятий. Нередко именно маленькие дети становятся теми, кто побуждает родителей вспомнить старинные семейные традиции, вместе выйти на прогулку в лес, стрясти снег с елочек и иным способом провести время. Во-вторых, на празднике важно создать атмосферу, полную уважения, осознавая, что у каждого члена семьи могут быть разные желания и потребности.
Не всегда самое важное в том, чтобы реализовать свои намерения и "победить" со своим планом - внимание и время следует уделить всем присутствующим.
Позвольте детям беззаботно смеяться, попробуйте и похвалите вкусное блюдо, приготовленное бабушкой, выслушайте или даже вдохновите деда или какого-нибудь члена семьи, находящегося в подавленном настроении, рассказать о рождественских подарках и традициях из своего детства.
6. Введите ритуалы
Ритуалы и традиции создают покой как в будни, так и в праздники. Чем яснее и лучше ритуалы, тем больше мы себя чувствуем спокойными и довольными происходящим. В детстве у многих из нас в семье были ритуалы, которые мы нередко отбрасываем, создавая свои собственные семьи. В момент, когда в семье снова появляются маленькие дети, родители часто чувствуют, что традиции необходимы - они помогают в организации праздника и распределении обязанностей.
Ритуалы и ясный план позволяют в более легкой форме рассказать детям, что будет происходить, а также помогут чувствовать себя более уверенно людям старшего поколения,
которым требуется больше времени, чтобы подготовиться к запланированным событиям. Если вы за день до Рождества предложите, например, сходить на концерт, бабушка может оказаться к этому не готова, потому что не приготовила нужный наряд или лекарства. Однако если ее своевременно предупредить, она сможет подготовиться гораздо лучше и настроиться на "выход в люди". Каким бы ни был намеченный сценарий праздника, обсудите его со своей семьей, что позволит всем чувствовать себя более уверенно.