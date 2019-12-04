Назван самый стильный мужчина в мире

Франко-американский актер Тимоти Шаламе признан самым стильным мужчиной в мире, о чем свидетельствуют результаты рейтинга British GQ, опубликованные на сайте издания.
Такой титул актер получил благодаря оригинальным модным решениям, которые он демонстрирует на красных ковровых дорожках. Издание отмечает, что многие знаменитости пытаются таким же образом привлечь к себе внимание, однако часто "терпят фиаско".
"Но только не Шаламе, который носит самые затейливые дизайнерские сочетания, но выглядит так же круто и уверенно, как если бы на нем был обычный черный костюм",
- заключили редакторы.
Кроме того, по мнению журналистов, всегда выглядеть стильно актеру помогают его телосложение и "поразительно симпатичное лицо".
Напомним, в ноябре Тимоти Шаламе был признан одной из самых влиятельных персон в мире моды. По данным портала Lyst, его одежда вызывает особый интерес Интернет-аудитории - пользователи запрашивают в поисковиках похожие вещи, а продажи выбираемых артистом брендов молниеносно растут, как и упоминания его имени в мировых СМИ и соцсетях.