Назван самый стильный мужчина в мире

Такой титул актер получил благодаря оригинальным модным решениям, которые он демонстрирует на красных ковровых дорожках. Издание отмечает, что многие знаменитости пытаются таким же образом привлечь к себе внимание, однако часто "терпят фиаско".

"Но только не Шаламе, который носит самые затейливые дизайнерские сочетания, но выглядит так же круто и уверенно, как если бы на нем был обычный черный костюм",

- заключили редакторы.

Кроме того, по мнению журналистов, всегда выглядеть стильно актеру помогают его телосложение и "поразительно симпатичное лицо".

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