Казакс: вероятность включения Латвии в "серый список" некомфортно высока

Он подчеркнул, что в последнее время много сделано, чтобы этого не произошло, однако риск остается значительным.

Последствия включения в "серый список" очень неприятны, например, кредитование, и без того слабое со времен кризиса, не восстановится и в следующем экономическом цикле, а разрыв в экономическом развитии между Латвией и Литвой и Эстонией, с другой стороны, продолжит расти.

По словам Казакса, в оставшееся время до февраля нужно активно разъяснять международным организациям, какие меры Латвия уже приняла.