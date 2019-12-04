Казакс: вероятность включения Латвии в "серый список" некомфортно высока

Возможность того, что в феврале будущего года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включит Латвию в "серый список", некомфортно высока, заявил в среду в передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом" член совета Банка Латвии, кандидат на должность президента Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Он подчеркнул, что в последнее время много сделано, чтобы этого не произошло, однако риск остается значительным.
Последствия включения в "серый список" очень неприятны, например, кредитование, и без того слабое со времен кризиса, не восстановится и в следующем экономическом цикле, а разрыв в экономическом развитии между Латвией и Литвой и Эстонией, с другой стороны, продолжит расти.
По словам Казакса, в оставшееся время до февраля нужно активно разъяснять международным организациям, какие меры Латвия уже приняла.
Однако на случай включения в "серый список" нужна ясная политика на переговорах государства с инвесторами, финансовым сектором и населением, сказал Казакс, добавив, что банк Латвии разрабатывает разные сценарии развития.