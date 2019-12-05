Афера по-лесбийски: как девушка из Украины получила гражданство в Прибалтике

Она очень общительный человек, активна в соцсетях, и у нее огромное число друзей из обоих "лагерей", которые доверяют ей свои тайны, делятся переживаниями и просят совета в непростых жизненных ситуациях.

По ее словам, однополые отношения, кроме секса, практически ничем не отличаются от гетеросексуальных -

там и настоящая любовь, и те же драмы, переживания, ссоры, примирения, ревность, измены, а порой и жестокие разочарования.

Пересказываем своими словами одну из историй "обмана по-лесбийски", которую поведала нам наша собеседница (имена героинь по понятным причинам изменены. - Прим. ред.):

Какое-то время назад приехала в Киев большая компания из Прибалтики - наверное, человек двадцать. И с "принимающей стороны" тоже было очень много народу.

Там они и познакомились - не скрывающая своей ориентации украинка Леся и сдержанная в силу прибалтийского менталитета Юта, которая была замужем, родила двоих детей, но на тот момент уже развелась с супругом, потому что тоже поняла, что она "по девочкам".

К слову, Юта более чем на 10 лет старше Леси, но это не помешало вспыхнуть чувствам, и случилась у них сумасшедшая love story.

Практически сразу после первой встречи с молодой, но уже весьма искушенной в лесбийских романах Лесей, которая прекрасно знала, о чем завести разговор, как посмотреть и случайно прикоснуться, чтобы "нажать на нужные кнопочки", Юта вообще забыла, с кем и зачем приехела в Киев.

Она видела только Ее.

Стоит отметить, что

Леся - девушка образованная, окончила университет по специальности "английская филология", то есть она педагог и переводчик.

Время пролетело как во сне - романтические прогулки, душевные разговоры в уютных кафе и незабываемое "то самое". Юта вернулась домой, но "бабочки в животе" от одной мысли о любимой не отпускали.

Около года они переписывались, ездили друг к другу в гости.

Леся тоже признавалась, что очень скучает и хочет быть рядом с возлюбленной не от случая к случаю, а постоянно - и на всю жизнь.

Тогда, чтобы Леся переехала к ней, Юта придумала, что можно оформить фиктивный брак с ее бывшим мужем, поскольку после развода они сохранили хорошие отношения.

С регистрацией брака проблем не возникло, заморочки начались при получении вида на жительство:

приходили сотрудники полиции и реально проверяли, живет ли Леся у своего "мужа". Каким-то образом они решили этот вопрос

(каким именно, рассказывать не будем - это уже схема мошенничества).

Как только вид на жительство был получен, Леся сразу разошлась с фиктивным мужем, а затем и ушла от Юты. Ничего не объясняя. От этих людей ей больше ничего не было нужно.

Учитывая способности девушки к языкам,

ей не составило труда выучить государственный, сдать экзамен и со временем получить гражданство прибалтийской страны.

Как выяснилось уже после произошедшего, Леся давно решила, что неплохо бы было перебраться в Прибалтику, где она бывала пару раз и, судя по всему, впечатлилась увиденным. Когда же в приехавшей в Киев "прибалтийской делегации" она увидела Юту, то сразу поняла - это шанс! И в голове нарисовалась схема. Главное было - очаровать девушку и влюбить ее в себя. И это ей удалось.

Сегодня Олеся живет в свое удовольствие в большом доме в стране, в которой мечтала жить. Ни семьи, ни постоянных отношений у нее нет.