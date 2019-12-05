Афера по-лесбийски: как девушка из Украины получила гражданство в Прибалтике
Наша собеседница, пожелавшая остаться неизвестной, определилась со своей сексуальной ориентацией, еще будучи подростком, чего не скрывает, но и не афиширует.
Она очень общительный человек, активна в соцсетях, и у нее огромное число друзей из обоих "лагерей", которые доверяют ей свои тайны, делятся переживаниями и просят совета в непростых жизненных ситуациях.
По ее словам, однополые отношения, кроме секса, практически ничем не отличаются от гетеросексуальных -
там и настоящая любовь, и те же драмы, переживания, ссоры, примирения, ревность, измены, а порой и жестокие разочарования.
Пересказываем своими словами одну из историй "обмана по-лесбийски", которую поведала нам наша собеседница (имена героинь по понятным причинам изменены. - Прим. ред.):
Какое-то время назад приехала в Киев большая компания из Прибалтики - наверное, человек двадцать. И с "принимающей стороны" тоже было очень много народу.
Там они и познакомились - не скрывающая своей ориентации украинка Леся и сдержанная в силу прибалтийского менталитета Юта, которая была замужем, родила двоих детей, но на тот момент уже развелась с супругом, потому что тоже поняла, что она "по девочкам".
К слову, Юта более чем на 10 лет старше Леси, но это не помешало вспыхнуть чувствам, и случилась у них сумасшедшая love story.
Практически сразу после первой встречи с молодой, но уже весьма искушенной в лесбийских романах Лесей, которая прекрасно знала, о чем завести разговор, как посмотреть и случайно прикоснуться, чтобы "нажать на нужные кнопочки", Юта вообще забыла, с кем и зачем приехела в Киев.
Она видела только Ее.
Стоит отметить, что
Леся - девушка образованная, окончила университет по специальности "английская филология", то есть она педагог и переводчик.
Время пролетело как во сне - романтические прогулки, душевные разговоры в уютных кафе и незабываемое "то самое". Юта вернулась домой, но "бабочки в животе" от одной мысли о любимой не отпускали.
Около года они переписывались, ездили друг к другу в гости.
Леся тоже признавалась, что очень скучает и хочет быть рядом с возлюбленной не от случая к случаю, а постоянно - и на всю жизнь.
Тогда, чтобы Леся переехала к ней, Юта придумала, что можно оформить фиктивный брак с ее бывшим мужем, поскольку после развода они сохранили хорошие отношения.
С регистрацией брака проблем не возникло, заморочки начались при получении вида на жительство:
приходили сотрудники полиции и реально проверяли, живет ли Леся у своего "мужа". Каким-то образом они решили этот вопрос
(каким именно, рассказывать не будем - это уже схема мошенничества).
Как только вид на жительство был получен, Леся сразу разошлась с фиктивным мужем, а затем и ушла от Юты. Ничего не объясняя. От этих людей ей больше ничего не было нужно.
Учитывая способности девушки к языкам,
ей не составило труда выучить государственный, сдать экзамен и со временем получить гражданство прибалтийской страны.
Как выяснилось уже после произошедшего, Леся давно решила, что неплохо бы было перебраться в Прибалтику, где она бывала пару раз и, судя по всему, впечатлилась увиденным. Когда же в приехавшей в Киев "прибалтийской делегации" она увидела Юту, то сразу поняла - это шанс! И в голове нарисовалась схема. Главное было - очаровать девушку и влюбить ее в себя. И это ей удалось.
Сегодня Олеся живет в свое удовольствие в большом доме в стране, в которой мечтала жить. Ни семьи, ни постоянных отношений у нее нет.
Юта растит детей и к связям с девушками теперь по понятным причинам относится с осторожностью. На ошибках учатся...