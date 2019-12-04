Колс вводит в заблуждение, интерпретируя Стамбульскую конвенцию

Латвия находится среди тех нескольких стран, которые не ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Депутат Сейма и руководитель Комиссии по иностранным делам Рихард Колс (Национальное объединение) в эфире Латвийского радио объяснял, почему Национальное объединение не поддержит конвенцию, и сказал:

"Случай, в котором русский бьет свою жену, латышку, является насилием, но, если латыш бьет свою русскую жену, которая является меньшинством, это уже насилие в отягчающих вину обстоятельствах. Это один из противоречивых разделов в этом документе."

Позиция VL-TB/LNNK по отношению к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием или Стамбульской конвенции всегда была непоколебимо отвергающей, однако аргумент, что конвенция дискриминирует по национальности, в риторике партии прозвучал впервые. Re:Baltica спросила у Колса, что именно позволяет сделать такой вывод.

Депутат указал на пункт "C" 46-й статьи документа и его пояснение. В конвенции говорится, что ее страны-участники принимают нормативные акты или проводят другие мероприятия, чтобы в определенных ситуациях могли быть констатированы усиливающие ответственность обстоятельства.

Одна из них - "преступление совершено против человека, который является уязвимым из-за особенных обстоятельств". В свою очередь в пояснении говорится, что в качестве одной из групп таких людей "признаются лица, которые принадлежат к национальным или этническим меньшинствам", указывает Колс.

"Согласно интерпретации, отягчающим ответственность обстоятельством можно считать принадлежность жертвы к национальному или этническому меньшинсту - не так, как на данный момент гласит Уголовный закон, если преступление совершено, исходя из этих мотивов. Соответственно конкретная норма может быть воспринята спорно, и ратификация Стамбульской конвенции предусматривала бы существенные поправки в Уголовном законе, чтобы интегрировать упомянутые ранее пункты", - пояснил свои слова депутат.

87-й пункт поясняющего доклада к Стамбульской конвенции:

Эта часть дополняет упомянутый в третьей части 4-й статьи запрет дискриминации, предусматривая положительную деятельность, то есть, проводя какие-либо превентивные мероприятия, обеспечить, чтобы особенно решались и учитывались нужды незащищенных персон.

Насильники часто выбирают таких лиц в качестве жертв, потому что они знают - маловероятно, что они смогут защитить себя или просить начать уголовное преследование преступника или иным образом выравнять причиненную несправедливость из-за состояния этих людей.

В этой Конвенции уязвимыми считаются следующие лица: беременные женщины и женщины с маленькими детьми, люди с инвалидностью, в том числе и с ментальными или когнитивными нарушениями, люди из сельских или отдаленных районов, потребители наркотических и психотропных веществ, проститутки, представители национальных или этнических меньшинств, мигранты, в том числе и незарегистрированные мигранты и беженцы, геи, лесбиянки, бисексуалы и трансперсоны, а также лица, инфицированные ВИЧ, бездомные, дети и люди в возрасте.