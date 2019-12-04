Брасовский мост закроют. Движение направят через железнодорожный переезд

Правда, жители беспокоятся о возможных пробках и неудобствах для пешеходов.

Представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте указала, что переезд будет соединять улицу Клуса с улицей Гауяс. Она рассказала, что департамент пытался разговаривать с Latvijas dzelzceļš и просил, чтобы переезд был открыт в утренние и вечерние часы.

Пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Элла Петермане сообщила, что по этой линии примерно 6-7 раз в час курсирует пассажирский поезд, а два раза в час - грузовые поезда. Поэтому водителям придется считаться с тем, что переезд будет закрываться какждые 15-20 минут.

"Учитывая, что график курсирования пассажирских поездов утверждает Pasažieru vilciens, у Latvijas dzelzceļš нет возможностей создать так называемые окна, когда переезд будет открыт беспрерывно", - отметила Элла Петермане.

В соцсетях звучат противоречивые оценки нового решения. Pilsēta cilvēkiem считает, что самые большие неудобства ощутят именно пешеходы и велосипедисты.

"Пешеходам и тем 280 велосипедам в час, которые были летом, оставлено полтора метра. Ни одного пешеходного перехода, но - как пешеходам и велосипедистам пересечь дорогу в интенсивном транспортном движении. Мост для пешеходов закрыт. Только авто хорошо", - подчеркнул представитель общества Марис Калейс.

Илзе Диманте указала, что с неудобствами придется считаться. Переезд будет работать до тех пор, пока ремонтные работы на мосту не закончатся. Возможно, до 2023 года. Будут передвинуты рельсы, трамвай будет курсировать как и прежде. Рижская дума начнет работы по консервации моста, чтобы с началом строительного сезона можно было начать ремонт.

Работы будет проводить литовское предприятие Kauno tiltai.