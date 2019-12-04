Instagram будет отказывать в регистрации детям младше 13 лет

Правилами соцсети предусмотрено, что в большинстве стран регистрироваться могут только люди, которые достигли 13-летнего возраста.

Стоит отметить, что есть и другие соцсети, которые запрещают регистрацию пользователей в возрасте до 13 лет. Например, Facebook, Twitter, Snapchat и TikTok. Все они задают вопрос о дате рождения при регистрации. Instagram же этого раньше не делал.