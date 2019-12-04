Instagram будет отказывать в регистрации детям младше 13 лет

В соцсети Instagram появилось очередное обновление - теперь при регистрации нужно обязательно ввести дату рождения. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу соцсети.
Отмечается, что таким образом Instagram будет пытаться "предотвратить регистрацию в соцсети маленьких детей и обеспечить безопасность молодежи".
Правилами соцсети предусмотрено, что в большинстве стран регистрироваться могут только люди, которые достигли 13-летнего возраста.
У модераторов Instagram есть право удалять страницы, которые принадлежат детям младше этого возраста.
Стоит отметить, что есть и другие соцсети, которые запрещают регистрацию пользователей в возрасте до 13 лет. Например, Facebook, Twitter, Snapchat и TikTok. Все они задают вопрос о дате рождения при регистрации. Instagram же этого раньше не делал.