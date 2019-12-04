Гол на последних минутах решил исход матча "Динамо" и "Северстали"

Матч завершился со счётом 1:0, а единственную шайбу за минуту и 45 секунд до финальной сирены провёл Богдан Якимов.

В первые 20 минут "Динамо" дважды имело численное преимущество, но оба раза возможность открыть счёт не была использована. Из-за травмы в первом периоде матч преждевременно закончился для Увиса Балинскиса, которому шайба угодила в ухо.

Второй период был гораздо активнее и на 9-й минуте гости нарушили правила на Картере Эштоне, в результате чего рижане получили право на буллит. К сожалению, Лаурис Дарзиньш не смог переиграть вратаря. В оставшееся время "Северсталь" продолжила владеть инициативой и от пропущенной шайбы рижан спасал только вратарь Александр Салак.

Численное большинство не было использовано рижанами и в заключительном периоде, а в самой концовке встречи гостям всё-таки удалось вырвать победу благодаря голу Якимова, который поразил ворота с очень острого угла.

Напомним, что из-за повреждений в матче не смогли принять участие Оскар Бартулис, Нериюс Алишаускас, Александр Протапович и Кристап Зиле, который выбыл до конца сезона. В связи с этими травмами возможность дебютировать в КХЛ получили Арвилс Бергманис и Эрнест Ошениекс.

Из-за поражения в сегодняшнем матче "динамовцы" опустились на 11-е место Западной конференции, пропустив вперёд именно "Северсталь". В активе рижан 27 очков, а у команды из Череповца - 29.

Далее "Динамо" ожидает выездная серия матчей, в которых команде Гирта Анкипанса предстоит сыграть с "Автомобилистом" и "Металлургом".