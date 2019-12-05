В Польше после взрыва рухнуло здание; людей зажало в развалинах

В среду вечером на юге Польши в результате взрыва газа рухнул трехэтажный жилой дом, под его обломками оказались зажатыми восемь человек, которых ищут спасатели, сообщает AP.
Особняк на горном курорте Шчирке рухнул вскоре после 18 часов.
Представитель региональной службы спасателей Яцек Клешчевски рассказал, что около 100 пожарных потушили пожары, начавшиеся в развалинах здания, чтобы можно было полностью начать спасательные работы.
В доме жили две семьи, и считается, что среди зажатых под обломками есть дети. Спасатели с собаками ищут жертв и выживших.
Взрыв мог произойти в результате утечки из поврежденного местного газопровода. После взрыва власти в целях безопаснеости отключили газ большей части города.
Мэр города Антони Бирди сказал, что поиски могут затянуться до утра четверга.