В Польше после взрыва рухнуло здание; людей зажало в развалинах

Особняк на горном курорте Шчирке рухнул вскоре после 18 часов.

Представитель региональной службы спасателей Яцек Клешчевски рассказал, что около 100 пожарных потушили пожары, начавшиеся в развалинах здания, чтобы можно было полностью начать спасательные работы.

В доме жили две семьи, и считается, что среди зажатых под обломками есть дети. Спасатели с собаками ищут жертв и выживших.

ФОТО: HANNA BARDO / EPA

Взрыв мог произойти в результате утечки из поврежденного местного газопровода. После взрыва власти в целях безопаснеости отключили газ большей части города.