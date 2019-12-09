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Каждый Новый год непременно должен быть особенным. А в этот раз еще и дата намечается круглая – 2020! Мы прибыли в будущее! И пусть в нем не так много космических кораблей и роботов, как нам хотелось в детстве, все-таки мы все тут! Встретим будущее как полагается – под хорошую музыку и с искрой в глазах! Baltic Beach Hotel & SPA предлагает всем, кто хочет действительно яркого и запоминающегося праздника, три совершенно незабываемых мероприятия. Все они продуманы до мелочей и, конечно, шикарны!

Что будет, что будет!

Вас ожидают радушный коктейльный прием и живые концерты музыкальных групп, захватывающие выступления фокусников, новогодняя ночь в стиле диско и много приятных сюрпризов! Когда часы пробьют полночь, вы сможете насладиться бокалом шампанского, красивым умиротворяющим видом на море и грандиозным фейерверком.

Параллельно будет проходить детская вечеринка, так что детей не просто можно, а нужно брать с собой! Для них предусмотрена специальная развлекательная программа с веселыми супергероями (с 20:00 до 02:00) и специальная цена. Для детей от 4 до 12 лет – 50% от стоимости билета для взрослых. А самым маленьким - бесплатно.

Что касается еды, все будет выполнено в современном европейском стиле. Vitello tonnato, копченое утиное филе, лобстеры, паштет из косули, осетрина с соусом из черной и красной икры и так далее. Никаких «шуб» и «мимоз» - мы же в будущем! В 2020 год будем вступать наслаждаясь изысками и никуда не торопясь. Учитывая, что в Baltic Beach Hotel & SPA отличная коллекция вин, застолье намечается идеальное!

В общем, вам будет вкусно, весело и красиво! Что еще нужно для самого грандиозного праздника года?! Только полная информация о нем - где, когда и как. Рассказываем.

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Disco New Year #1.

VIEW Restaurant & Lounge. Стоимость билета – 370 евро.

Лучшее из лучшего - Гала-ужин! Гостям VIEW Restaurant & Lounge будут предложены королевский ужин из пяти блюд на выбор, специальное детское меню и безалкогольные напитки в неограниченном количестве. Роллы с омаром, царские устрицы с икрой, тартар из тунца с манго, лобстер с белыми грибами и трюфельным маслом… Уже захотелось это попробовать, не так ли? Вас ожидает пятизвездочный комфорт – индивидуальные столики на определенное вами количество гостей и безукоризненное обслуживание, ведь это самая роскошная новогодняя вечеринка!

В программе мероприятия – замечательные шоу и отличная музыка: представление от Egi Band Show и выступление группы Jully, прекрасная программа от элегантного дуэта Sheridan и незабываемая диско-атмосфера от скрипичного дуэта Electro violin duo. Добро пожаловать в шикарное будущее!

Disco New Year #2

Зал «Pērle». Стоимость билета – 260 евро.

Здесь вас ждет разнообразный выбор угощений в Новогоднем буфете – мясные и рыбные закуски, салаты, ассорти сыров и фруктов, основное блюдо на выбор, а также диско-торт. Безалкогольные напитки. О детском буфете мы тоже позаботились. А за развлечения отвечают группа Jully и скрипичный дуэт Electro violin duo. Будет весело – ребята знают толк в праздниках!

Disco New Year #3

Зал «Jūra-Jūrmala». Стоимость билета – 210 евро.

Хотите отпраздновать Новый год компанией – к вашим услугам столики на 10 персон (при необходимости возможна посадка по 2-4 персоны), Новогодний буфет для взрослых и для детей, бесплатные безалкогольные напитки. И обязательно музыка и веселье – от Egi Band Show и Electro violin duo.

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Некоторые любят погорячее!

Известно, что 1 января – самый короткий день в году. Только открыл глаза – уже темно. Но не в этот раз! Резервируйте уютный номер в отеле (лучше прямо сейчас) и начните первый день года с неспешного завтрака и релакса в СПА комплексе. Насладитесь тишиной и расслабляющими ритуалами, чтобы ваш новый год стал поистине запоминающимся и теплым!

Теперь вы знаете о лучшей новогодней ночи всё! Осталось только определиться, какое из мероприятий посетить, и зарезервировать столик. Ну, может, еще выбрать наряд и подарки близким. Остальные нюансы доверьте профессионалам!