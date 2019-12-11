"Раньше люди были богаче". Человек центрального рынка - Алексей из мясного павильона

"Рынок в какой-то степени можно назвать зеркалом общества. Те, у кого деньги есть, - общительные, улыбаются. Ну, а у тех, у кого денег нет, у них свои проблемы в голове. Мне часто шоколадки дарят. Это приятно". Русский TVNET рассказывает о людях Рижского центрального рынка и о том, как они своими глазами видят нас - покупателей.

"Наше хозяйство Zvirbulīši находится в Екабпилсском районе. Это семейное дело - я работаю вместе со своей матерью и двумя сёстрами. Семья выращивает гусей, уток, индюков, кроликов, кур. Это дело - хобби, которое со временем переросло в бизнес", - рассказывает Алексей.

Торговое место мужчины находится в мясном павильоне. Пятница, 14:00. У витрины суетятся люди. Звенят монеты, торговля в самом разгаре. Алексей отхлёбывает глоток малинового чая и начинает своё повествование.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

На рынке мы уже 15 лет. Сперва мама начала торговать, потом сестра, потом меня втянули сюда.

Некоторые хозяйства открывают маленькие лавочки в торговых центрах, но мы уже здесь так привыкли за 15 лет, что я уже почти всех своих клиентов знаю в лицо. В праздники много покупателей — там уже не разберешь, свои это или чужие.

Не знаю, чем бы я занимался, если бы не работа на рынке. Все началось с того, что я завел немного курочек, голубей, павлинов… Ну и пошло-поехало.

Пятнадцать лет назад покупателей на Рижском центральном рынке было больше. Продавать было проще, чем сейчас. У людей было больше денег, я думаю.

По выходным жизнь на рынке начинается с семи утра. В субботу очереди стоят. А в понедельник-вторник-среду-четверг поменьше. В рабочие дни самый "бум" - до обеда.

Не могу назвать других продавцов из мясного павильона своими конкурентами. Нам делить нечего — они знают, как я выращиваю, я знаю, как они выращивают. Бывают, конечно, небольшие ссоры по мелочовке — например, кто-то у кого-то клиента увел, но ничего серьезного в этом нет.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Рынок в какой-то степени можно назвать зеркалом общества. Люди всякие бывают, но в основном нормальные, хорошие.

Сколько могут позволить себе потратить? Бабульки, дедульки, конечно, поскромнее, но и они не покупают низкокачественное мясо. Стараются взять хоть немного, но получше, качественнее. Спинки, шейки, крылышки — то, что подешевле.

Люди купят лучше поменьше мяса, но качественней, чем побольше, но сомнительного происхождения.

Богатые люди, понятное дело, могут позволить себе купить целого гуся, индюка, даже если туша стоит около 60 евро.

Перед Лиго курицу покупают слабо — все в основном готовят шашлыки из свинины, а вот перед Рождеством и Новым годом курица наоборот хорошо уходит. Также люди активно закупаются перед днем Мартыня, 18 ноября.

Недавно был День благодарения — мы продали много индюков. Даже как-то не ожидали такого спроса. Народ покупал именно целых больших индюков. Зимой продажи идут лучше — холодает, все хотят бульоны, супы. Летом курочку и кролика берут — то, что более постное. Зимой людям больше хочется мяса.

У нас закупаются местные рестораторы, шеф-повара - они делают крупные покупки.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Трудно сказать, какие наши люди - вежливые или грубые, замкнутые в себе или разговорчивые. Покупатели разные есть. Есть те, кому предлагаешь товар, они тебя еще могут и ругательствами покрыть: "Мы сами видим, что вы лезете". Но в основном нормальные покупатели.

Не знаю, могу ли я согласиться с популярным утверждением, что все люди в Латвии "депрессивные".

Скажу честно, у кого есть деньги — те общительные. И посмеются, и хорошего дня пожелают! А те, у кого денег нет, - ну, у них свои проблемы в голове.

Предлагаешь курицу за пять евро, может купили бы, если бы деньги были, а так…

Мне постоянно шоколадки дарят. Приятно. Это такая своеобразная валюта на рынке.

Есть и неприятные моменты - бывает, яйца могут украсть. Они на витрине лежат, за всем не уследишь. Особенно в субботу — очередь стоит. Я говорю: "Если у вас ровные денежки, не стойте в очереди, берите сами товар". Ну вот некоторые берут и не платят.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

15 лет назад на рынке была более криминальная обстановка. Раньше у посетителей могли украсть если не кошелек, то мешок с мясом. Как-то давно даже одна покупательница сказала, что мы связаны с этими ворами. Мол, пока мы, как продавцы отвлекаем, в тот момент они сумки тянут.

Несколько раз было такое: покупатель берет птицу, кладет в сумку, и пока расплачивается, этой сумки уже нет.

Мы сами стали присматривать — никто мимо не шел, а сумки нет. И делай что хочешь! Неприятно, конечно.

Сейчас такого уже нет — везде установлены камеры видеонаблюдения. На рынке стало безопасней.

На рынке люди торгуются. Пятьдесят копеек скинешь — нам мелочь, а им приятно. Представители восточных национальностей торгуются особенно сильно, для них это азарт. Если не скинешь, они могут обижаться. Мы стараемся идти покупателям на встречу - но скидываешь столько, сколько можешь. Бесплатно же не отдашь!

Когда торговля идет - скучать некогда. Один покупатель, третий, десятый... С одним поболтаешь, со вторым словом перекинешься! Время летит быстро. У нас на рынке дела обстоят нормально — не было такого, что что-то испортилось, что что-то выкидываем.

Хотелось бы, конечно, чтоб места на рынке были дешевле. Вопрос автостоянки также актуален — покупатели приезжают, а машину поставить негде.