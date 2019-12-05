Чт, 5.12.2019
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Акции латвийского газового оператора купит японская компания Marubeni

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Акционер латвийского оператора газораспределительной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Marguerite Fund продаст принадлежащие ему 29,06% акций Conexus фонду японской компании Marubeni, сообщили агентству LETA представители предприятий.

Компания Marguerite подписала договор о покупке акций с контролируемым японской компанией Marubeni MM Capital Infrastructure Fund 1. Сумма сделки не названа.

Покупателем - MM Capital Infrastructure Fund 1 - управляет MM Capital Partners, которое в 2018 году учредили Marubeni Corporation, Mizuho Bank Ltd. и Asset Management One Co., Ltd. с целью управления фондами вне Японии. 

Marubeni Corporation -это японская торгово-инвестиционная компания, работающая в глобальном масштабе в таких сферах, как инфраструктура, энергетика, полезные ископаемые, химия и продовольствие. Ранее она уже делала инвестиции в предприятия газовой отрасли. 

В заявлении для СМИ отмечается, что MM Capital Partners может помочь Conexus в привлечении долгосрочных инвестиций.

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