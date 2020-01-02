Итак, 2020-ый наступил! Итоги подведены и оставлены в прошлом, а значит, пора подумать о том, что нас ждёт в этом году. Мы создали игру-предсказание, где вы можете не только делать свои "ставки" - произойдёт ли то или иное событие, но и узнать, совпадает ли ваш прогноз c мнением большинства. 

ФОТО: AFP / Scanpix

 

ФОТО: Кадр из фильма

 

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 

ФОТО: AFP / Scanpix

 

ФОТО: AFP / Scanpix

 

ФОТО: Пресс-фото

 

ФОТО: Pixabay

 

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

 

ФОТО: FP/SCANPIX

 

ФОТО: Reuters / Scanpix

 

ФОТО: Reuters/ScanPix

 

ФОТО: Reuters/ScanPix

 

Ну что, ваш прогноз совпал с мнением большинства, или вы придерживаетесь более непопулярного видения будущего? В любом случае, все точки над i расставит время!