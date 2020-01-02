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"Брекситу" быть? Распустят ли Сейм? Что с марихуаной? Игра-предсказание на 2020 год
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Итак, 2020-ый наступил! Итоги подведены и оставлены в прошлом, а значит, пора подумать о том, что нас ждёт в этом году. Мы создали игру-предсказание, где вы можете не только делать свои "ставки" - произойдёт ли то или иное событие, но и узнать, совпадает ли ваш прогноз c мнением большинства.
Ну что, ваш прогноз совпал с мнением большинства, или вы придерживаетесь более непопулярного видения будущего? В любом случае, все точки над i расставит время!