Чт, 5.12.2019
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Заболеваемость гриппом растет, но остается низкой

Иллюстративное фото

ФОТО: Depositphotos.com/ Pexels.com

Заболеваемость гриппом в Латвии остается низкой, говорится в новейшем отчете о мониторинге гриппа и ОРВИ Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). На прошлой неделе в амбулаторных учреждениях зарегистрировано 30 клинически подтвержденных случаев гриппа.  

В амбулаторных учреждениях случаи гриппа на прошлой неделе зарегистрированы в Риге, Лиепае и Екабпилсе.

SPKC отмечает, что по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло количество случаев пневмонии, особенно среди детей в возрасте до 14 лет. 

С начала сезона гриппа 30 сентября госпитализировано 106 пациентов с гриппом и пневмонией после гриппа. Случаев смерти после осложнений гриппа в этом году пока не зарегистрировано.

С начала сезона зарегистрировано 18 случаев гриппа, а в двух случаях - пневмония после гриппа.

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