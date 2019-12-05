Заболеваемость гриппом растет, но остается низкой

Заболеваемость гриппом в Латвии остается низкой, говорится в новейшем отчете о мониторинге гриппа и ОРВИ Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). На прошлой неделе в амбулаторных учреждениях зарегистрировано 30 клинически подтвержденных случаев гриппа.
В амбулаторных учреждениях случаи гриппа на прошлой неделе зарегистрированы в Риге, Лиепае и Екабпилсе.
SPKC отмечает, что по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло количество случаев пневмонии, особенно среди детей в возрасте до 14 лет.
С начала сезона гриппа 30 сентября госпитализировано 106 пациентов с гриппом и пневмонией после гриппа. Случаев смерти после осложнений гриппа в этом году пока не зарегистрировано.
С начала сезона зарегистрировано 18 случаев гриппа, а в двух случаях - пневмония после гриппа.