Кулда стал игроком рижского "Динамо"

Напомним, что Кулда находился в статусе свободного агента с начала сезона.

Хоккеист пополнил ряды защитников рижского "Динамо", так как сразу пятеро основных игроков обороны в данный момент травмированы. Команде не могут помочь Кристофер Берглунд, Нериюс Алишаускас, Оскар Бартулис, Увис Балинскис и Кристап Зиле, который выбыл до конца сезона.

Кроме того, в лазарете команды находится 23-летний нападающий Александр Протапович, который 4 декабря на тренировке сломал челюсть.

Кулда в прошлом сезоне выступал за череповецкую "Северсталь", в которой провёл 59 матчей, набрав 7 (2+5) очков. Ранее защитник выступал в КХЛ за "Сибирь", "Салават Юлаев", "Йокерит" и "Куньлунь". Всего в КХЛ игрок провёл 369 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 51 результативную передачу.

Хоккеист также выступал за пражскую "Спарту" в чемпионате Чехии, а также за "Атланту"/"Виннипег" в НХЛ. Всего на счету хоккеиста 15 матчей в лучшей лиге мира.