Видео: Овечкин воспользовался паяльником прямо во время матча

Российский хоккеист клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо во время матча против "Лос-Анджелес Кингз".
В ходе игры у капитана "Вашингтона" возникли проблемы со шлемом и для устранения неполадок Овечкин прямо на скамейке запасных воспользовался паяльником. Позже нападающий объяснил, что с помощью паяльника хотел убрать наклейку с визора, которая не отдиралась другими способами и буквально сводила его с ума.
Ovi casually throwin' flames on the pine pic.twitter.com/LSlfk5e42d— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) December 5, 2019
Матч завершился победой "Вашингтона" со счётом 3:1, но Овечкин остался без голов во второй игре подряд и больше запомнился латанием своего шлема. Всего в этом сезоне на счету 34-летнего хоккеиста 31 (20+11) очко.