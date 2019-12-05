Видео: Овечкин воспользовался паяльником прямо во время матча

В ходе игры у капитана "Вашингтона" возникли проблемы со шлемом и для устранения неполадок Овечкин прямо на скамейке запасных воспользовался паяльником. Позже нападающий объяснил, что с помощью паяльника хотел убрать наклейку с визора, которая не отдиралась другими способами и буквально сводила его с ума.