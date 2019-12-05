Чт, 5.12.2019
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Видео: Овечкин воспользовался паяльником прямо во время матча

Александр Овечкин

ФОТО: AP/Scanpix

Российский хоккеист клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо во время матча против "Лос-Анджелес Кингз".

В ходе игры у капитана "Вашингтона" возникли проблемы со шлемом и для устранения неполадок Овечкин прямо на скамейке запасных воспользовался паяльником. Позже нападающий объяснил, что с помощью паяльника хотел убрать наклейку с визора, которая не отдиралась другими способами и буквально сводила его с ума. 

Матч завершился победой "Вашингтона" со счётом 3:1, но Овечкин остался без голов во второй игре подряд и больше запомнился латанием своего шлема. Всего в этом сезоне на счету 34-летнего хоккеиста 31 (20+11) очко.

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