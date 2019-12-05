Видео: Фанат продолжил пить пиво, когда на него упал баскетболист

Забавный инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) между "Детройтом" и "Милуоки".
В ходе матча защитник "Детройта" Лэнгстон Гэллоуэй упал на зрителей в первых рядах. Мужчина сидел со стаканом пива, которое немного расплескалось, но фанат удержал стакан и затем невозмутимо продолжить пить свой напиток.
Langston had to be rescued out the seats after making a fan spill his beer… and he kept drinking it 😅 pic.twitter.com/0Kp9iUzPiP— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2019
Обычно в таких ситуациях фанаты начинают эмоционально реагировать и стараются успеть сделать селфи, но в данном случае болельщик решил не отвлекаться от более важного занятия.
Матч завершился победой "Милуоки" со счётом 127:103. Команда лидирует в Западной конференции, а "Детройт" занимает 11-е место.