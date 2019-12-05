Не курсирует транспорт, закрыта половина школ: во Франции - крупнейшая за последние годы забастовка

Всего в забастовке могут принять участие несколько миллионов человек.

К забастовке огромного масштаба присоединились профсоюзы, недовольные планам президента Франции Эммануэля Макрона ввести универсальные, основанные на системе баллов пенсии. В результате планируемых реформ может вырасти пенсионный возраст и рухнуть объем пенсий.

"Нам нужно выключить экономику", - сказал представитель профсоюза Force Ouvrière Кристиан Гролье. "Народ готовится к борьбе".

Министр внутренних дел Франции указал, что в стране ожидаются примерно 250 демонстраций, на которых может произойти и насилие.

ФОТО: FRED SCHEIBER/SIPA / FRED SCHEIBER/SIPA

Хаос в стране

Утром в четверг транспортная система Франции еле работала. Как указывает ВВС, не курсировало примерно 90% скорых поездов, чуть меньше было нарушено автобусное сообщение.

В Париже курсировали только пять из 16 станций метро. Парижане в утренние часы ехали на работу вместе со знакомыми, на велосипедах или работали из дома.

Ожидается, что система общественного транспорта может продолжить частично не функционировать и в пятницу и в конце недели.

Кроме того, отменены минимум несколько сотен авиарейсов. Авиакомпания AirFrance сообщила, что отменит минимум 30% международных полетов, так как контролеры воздушного пространства бастуют.

В свою очередь EasyJet отменил 223 внутренних и близких международных полетов.

ФОТО: FRED SCHEIBER/SIPA / FRED SCHEIBER/SIPA

Кто еще бастует?

В забастовке участвуют представители многих профессий: врачи и медсестры, адвокаты и полицейские, сборщики мусора, работники почты и сферы энергетики.

Крупнейший профсоюз учителей прогнозирует, что во время забастовки по всей стране могут быть закрыты около 40% школ. Планируется, что в забастовке будут участвовать 70% педагогов основных школ.

В свою очередь крестьяне, пенсии которых среди самых низких в стране, решили в четверг в забастовках не участвовать.