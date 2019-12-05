Не курсирует транспорт, закрыта половина школ: во Франции - крупнейшая за последние годы забастовка

Францию парализовала крупнейшая за последние годы забастовка. Таким образом против пенсионных реформ протестуют работники сфер образования и транспорта, полицейские, юристы, медики и персонал аэропортов, сообщает ВВС.
Всего в забастовке могут принять участие несколько миллионов человек.
К забастовке огромного масштаба присоединились профсоюзы, недовольные планам президента Франции Эммануэля Макрона ввести универсальные, основанные на системе баллов пенсии. В результате планируемых реформ может вырасти пенсионный возраст и рухнуть объем пенсий.
"Нам нужно выключить экономику", - сказал представитель профсоюза Force Ouvrière Кристиан Гролье. "Народ готовится к борьбе".
Министр внутренних дел Франции указал, что в стране ожидаются примерно 250 демонстраций, на которых может произойти и насилие.
Хаос в стране
Утром в четверг транспортная система Франции еле работала. Как указывает ВВС, не курсировало примерно 90% скорых поездов, чуть меньше было нарушено автобусное сообщение.
В Париже курсировали только пять из 16 станций метро. Парижане в утренние часы ехали на работу вместе со знакомыми, на велосипедах или работали из дома.
Ожидается, что система общественного транспорта может продолжить частично не функционировать и в пятницу и в конце недели.
Кроме того, отменены минимум несколько сотен авиарейсов. Авиакомпания AirFrance сообщила, что отменит минимум 30% международных полетов, так как контролеры воздушного пространства бастуют.
В свою очередь EasyJet отменил 223 внутренних и близких международных полетов.
Кто еще бастует?
В забастовке участвуют представители многих профессий: врачи и медсестры, адвокаты и полицейские, сборщики мусора, работники почты и сферы энергетики.
Крупнейший профсоюз учителей прогнозирует, что во время забастовки по всей стране могут быть закрыты около 40% школ. Планируется, что в забастовке будут участвовать 70% педагогов основных школ.
В свою очередь крестьяне, пенсии которых среди самых низких в стране, решили в четверг в забастовках не участвовать.
Возможно, забастовки продолжатся и после четверга.