Чт, 5.12.2019
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Участниц конкурса "Мисс Вселенная 2019" показали без макияжа
Красавицы?..

ФОТО: скриншот видео

В преддверии конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019", финал которого пройдет 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия, на сайте The Insider появились снимки некоторых участниц без макияжа.

В фотосессии приняли участие 13 девушек. Всего же за титул "Мисс Вселенная 2019" и корону будут сражаться 90 победительниц национальных конкурсов.

Свою внешность без грамма косметики показали представительницы Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, ЮАР, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.

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