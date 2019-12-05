Повышение зарплат медиков: Минздрав и представители отрасли по-прежнему ничего не решили

Последнее заседание совета для обсуждения предложенной министерством модели распределения дополнительно доступных для повышения зарплат медиков 60 млн евро было созвано 22 ноября. Среди прочего модель, предлагаемая министерством, предполагает увеличение минимальной ставки резидентов на 20%, а зарплат остальных медиков - на 10%.

По словам Шнайдерса, во время встречи имело место только обсуждение вопроса, однако не было принято никаких конкретных решений.

Он также сообщил, что на заседании присутствовали только 7 из 17 членов совета, и они выразили поддержку предложению министерства.

К примеру, на заседании не присутствовали представители Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ), Латвийского общества врачей, Латвийской ассоциации молодых врачей, Латвийской ассоциации медсестер и других учреждений.

Руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис считает, что в случае, когда более половины членов совета не участвовали в заседании, следует созвать его повторно. В свою очередь министерство заявило, что проведение повторного заседания не планируется.

В то же время министерство уже приступило к подготовке поправок к нескольким правилам Кабинета министров для реализации своего плана о распределении дополнительных 60 млн евро, доступных для увеличения зарплат медиков.