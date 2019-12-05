Повышение зарплат медиков: Минздрав и представители отрасли по-прежнему ничего не решили

Несмотря на возражения профсоюза медиков, Министерство здравоохранения не планирует созывать повторное заседание Стратегического совета по здравоохранению и уже работает над поправками по введению разработанной министерством модели повышения оплаты труда медицинских работников, сообщил агентству LETA представитель Минздрава Оскар Шнайдерс.
Последнее заседание совета для обсуждения предложенной министерством модели распределения дополнительно доступных для повышения зарплат медиков 60 млн евро было созвано 22 ноября. Среди прочего модель, предлагаемая министерством, предполагает увеличение минимальной ставки резидентов на 20%, а зарплат остальных медиков - на 10%.
По словам Шнайдерса, во время встречи имело место только обсуждение вопроса, однако не было принято никаких конкретных решений.
Он также сообщил, что на заседании присутствовали только 7 из 17 членов совета, и они выразили поддержку предложению министерства.
К примеру, на заседании не присутствовали представители Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ), Латвийского общества врачей, Латвийской ассоциации молодых врачей, Латвийской ассоциации медсестер и других учреждений.
Руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис считает, что в случае, когда более половины членов совета не участвовали в заседании, следует созвать его повторно. В свою очередь министерство заявило, что проведение повторного заседания не планируется.
В то же время министерство уже приступило к подготовке поправок к нескольким правилам Кабинета министров для реализации своего плана о распределении дополнительных 60 млн евро, доступных для увеличения зарплат медиков.
По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Анны Страпцане, до конца года планируется внести поправки в несколько правил Кабинета министров, и у представителей отрасли будет возможность высказать свое мнение о них во время предстоящего процесса согласования поправок с другими министерствами, муниципальными организациями, социальными партнерами и негосударственными организациями.