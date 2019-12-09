ФОТО: Klaids Lielbiksis

Кто сказал, что завтрак должен начинаться в восемь утра? Тем более в выходной. Ресторан Hercogs Ķīpsala, например, затеял завтраки по субботам и воскресеньям, которые стартуют в 12:00 – не спешить же, как в будни. А для тех, кто привык вставать рано, это предложение вполне может стать обедом.

Ну, а мы сходили на дегустацию, проверили два комплекта из трех, делимся впечатлениями.

€12,00 – собственно завтрак, напитки в стоимость не входит. При заказе одного из комплектов завтрака свежая устрица – всего €2,00.

Первое впечатление

Здесь комфортно и приятно. Атмосфера располагает к неспешному застолью с беседами о чем-нибудь хорошем и позитивном.

ФОТО: Salt'n'Pepper Lifestyle Blog

Заведение расположено в очень красивом месте – на берегу Даугавы, из его окон открывается прекрасный вид на реку и Старый город. Здание ресторана построено в 1863 году, когда-то здесь была гипсовая фабрика, а сейчас это уютное и светлое помещение с современным интерьером.

Выбор блюд

Гостям на выбор предлагают три варианта завтрака. Первый из них включает камамбер, обжаренный в Panko, подается с брусничным джемом, белым редисом и салатными листьям, омлет с тигровыми креветками и салатом из томатов и шпината, а на десерт – бельгийские вафли с карамельным соусом и пломбиром.

ФОТО: Klaids Lielbiksis

Во втором комплекте – суп Tom Kha с уткой и грибами еринги, бургер с тартаром из лосося, слегка замаринованного в анисовой водке и соке лайма, с каперсами, салатом Little Gem и базиликовым айоли, а также пудинг с семенами чиа и пюре из манго.

Третий же состоит из брускетты с баклажанной икрой, сыром Фета, базиликовым айоли и салатом Little Gem, яйца Бенедикт с беконом, обжаренным хлебом и голландским соусом, а также сырников со сметаной и вареньем.

Качество и вкус еды

Начали мы так, как хотелось бы начинать каждое воскресное утро – в 12 и с устрицы. Французская Фин де Клер (№2) побаловала вкусовые рецепторы, добавила нам прекрасного расположения духа, и мы приступили к тестированию завтрака.

Mнение Татьяна Межецкая: Я дегустировала комплект номер один. Омлет был хорош – и нежен, и воздушен. И креветки в нем были приготовлены правильно – не переварены, не безвкусны, всё как положено. А томаты и шпинат здорово дополняли композицию.

Понравилось мне и классическое сочетание обжаренного камамбера с брусничным вареньем. Да и салат из редиса оказался в блюде кстати. Очень рекомендую не откладывать это блюдо на потом, ешьте камамбер пока теплый – тогда ощутите всю его задумку: мягкий тягучий сыр под хрустящей корочкой.

Очень люблю бельгийские вафли, поэтому с удовольствием завершила ими свой завтрак. При том, что все ингредиенты довольно сладкие – и вафли, и карамельный соус, и пломбир, в целом ощущения приторности от десерта не было.

Mнение Алёна Цветкова: Мой выбор пал на второй вариант завтрака. И сразу вам скажу, пряный тайский суп – то, что нужно в такую малоприятную погоду, которой “балует” нас осень, а частенько и зима. Остроты в нем в меру, мяса утки много, а грибы еринги добавляют свой особый вкус блюду.

ФОТО: Klaids Lielbiksis

Бургер с тартаром из лосося тоже хорош. Я, честно говоря, избавилась от одной из булочек – они, безусловно, неплохи, но для фигуры так явно полезнее. И рыба тут же заиграла палитрой вкусов: и маринад из анисовой водки чувствуется, и сок лайма.

Самое главное, что сочетание супа и бургера дало ощущение сытости, но при этом без неприятной тяжести. Ну, а чиа пудинг и вовсе весьма гармонично вписался в этот комплект – легкий и утонченный.

Обслуживание

Обслуживание нас тоже порадовало. Персонал был приветлив и отзывчив, улыбчив и обходителен. И, что немаловажно, осведомлен о составе блюд и прочих нюансах предложения завтрака и работы заведения в целом.

Посетителям с детьми

Hercogs – семейный ресторан, поэтому в выходные вам не придется решать вопрос, с кем оставить чад. Здесь есть детский уголок и детское меню. Если планируете пойти на завтрак с детьми, советуем резервировать столик поближе к детскому уголку, откуда присматривать за ними будет удобнее, чем из другого конца зала.

Вывод