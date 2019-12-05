Натали Тумшевиц-Эргле приглашает на Рождественский благотворительный вечер

Организаторы приглашают гостей присоединиться к благотворительной акции и провести теплый вечер в рождественской атмосфере. Мероприятие состоится 10 декабря в 19:00 в концертном зале клуба Studio 69.

Вечер откроет праздничный концерт Натали Тумшевиц-Эргле, на котором в сопровождении Mirage Jazz Orchestra прозвучат песни из репертуара певицы, а также кавер-версии мировых хитов.

ФОТО: Пресс-фото

В концертной программе примут участие молодые талантливые исполнители из вокальной студии ART MIX STUDIO и юные балерины из студии TS Dance Academy. Также в программе вечера изысканный рождественский ужин, welcome drink, кофейный уголок с профессиональным баристой от компании Hausbrandt, праздничный торт, рождественский фотоуголок c мометальными фото, танцы, сюрпризы от партнеров мероприятия и благотворительный аукцион.

В этом году, по традиции,

помощь будет оказана детям из благотворительной программы Palidzesim.lv , а также малышам до 4 лет из детского дома малютки (центр социального обслуживания "Рига", филиал "Плявниеки").

ФОТО: Пресс-фото

"Я очень рада, что наш Рождественский благотворительный вечер стал ожидаемым событием для наших гостей. Каждый год мы с большим трепетом готовимся к этому мероприятию и счастливы пригласить всех неравнодушных присоединиться к нам, чтобы вместе провести незабываемый вечер и сделать общее доброе дело - подарить рождественскую сказку нуждающимся детям.

Это прекрасная многолетняя традиция, и я от всего сердца благодарю всех наших участников, гостей и партнеров - благодаря их поддержке мы ежегодно создаем рождественское чудо!"

- рассказывает организатор вечера Натали Тумшевиц-Эргле.

ФОТО: Пресс-фото

На мероприятии действует дресс-код black tie: для мужчин это смокинг или темный костюм с галстуком-бабочкой, для дам - длинные вечерние платья.

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Резервация cтолов по телефону +371 28100843.