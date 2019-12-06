Алкоголь, долги, депрессия, операция. Тяжёлая судьба Андрея Рубина

Недавно в Latvijas Avīze появилась статья о том, что экс-игрок сборной Латвии по футболу Андрей Рубин проходит реабилитацию после перенесённой в начале ноября операции на бедре.

О непростой жизненной ситуации Рубина на прошлой неделе сообщил генеральный секретарь футбольного клуба "Метта" Гиртс Михельсонс, который отметил, что Рубин остался без денег и ему нужна помощь. Помочь футболисту отозвались шесть из девяти клубов "Вирслиги", а также организация Futbola ģimene, пишет Latvijas Avīze.

Andrejs Rubīns šodien svin dzimšanas dienu. Sadzīve pēc spīdošas karjeras @kajbumba izlasē ir izvērtusies sūra. Vairāki @FutbolaVirsliga klubi un citi draugi sedza gūžas operāciju. Šobrīd mūsu Andrejs ir bez ikdienas iztikas līdzekļiem :(

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Михельсонс даже готов дать 41-летнему Рубину возможность стать тренером "Метты", но для начала бывшему футболисту нужно избавиться от алкогольной и никотиновой зависимостей.

"Андрей хочет остаться в футболе и, я считаю, что он может помочь, потому что видел то, чего не видел ни один из нас - Англия, Россия, Евро-2004", - цитирует Михельсонса Latvijas Avīze.

Андрей Рубин ФОТО: LETA

Жизненный путь Андрея Рубина не самый лёгкий. В юности он попал в плохую компанию, оказался в тюрьме и, как признавался сам Рубин позднее, футбол спас его от постоянного нахождения за решёткой.

За время своей карьеры Рубин поиграл в таких клубах как московский "Спартак", азербайджанский "Интер", английский "Кристал Пэлас", ярославский "Шинник" и других хорошо известных командах. В профессиональном футболе Рубин провёл 15 лет и всё это время зарабатывал хорошие деньги, правда, разумно распорядиться накоплениями бывший футболист не сумел.

Рубин вложил огромные деньги в проект по недвижимости, который оказался неудачным. Latvijas Avīze также пишет, что Рубин одалживал деньги хорошо известным людям в латвийском футбольном сообществе, которые не считали должным возвращать их. Затем у футболиста началась депрессия, пришлось продать дом, купленный в Межапарке, а его номер телефона был заблокирован за неуплату.

Андрей Рубин и Александр Старков ФОТО: Lita Krone/LETA

В начале этого года Рубин работал на турнире Riga Cup, на протяжении нескольких лет тренировал детей в Икшкиле и был главным тренером футбольного клуба "Ауда", который выступает в Первой Лиге.

"Профессиональным футболистам после завершения карьеры тяжело перейти на следующий этап. Нужно много навыков, чтобы этот переход не был болезненным", - цитирует президента "Ауды" Юриса Горкша Latvijas Avīze.

Горкш также отметил, что с Рубиным не было проблем, когда он был тренером. Президент "Ауды" не помнит, чтобы Рубин не приходил на тренировки или являлся в алкогольном опьянении. "Андрею нравилась тренерская работа, у него очень сильный характер бойца и я думаю, что у него всё будет хорошо", - говорит Горкш.